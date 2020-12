Jurassic World Aftermath: Survival-Abenteuer mit Cel-Shading-Raptoren startet morgen auf Oculus Quest

Ready to meet a Velociraptor face-to-face? The thrilling Jurassic World Aftermath officially arrives tomorrow on the #OculusQuest Platform. Watch the launch trailer now: https://t.co/Am6wgFLeTy pic.twitter.com/oLquiHUTbm



Auf dem diesjährigen Facebook-Connect-Event wurde eine ganze Reihe von VR-Exklusivtiteln für Oculus-Quest-Headsets angekündigt - und mit Jurassic World Aftermath erscheint eines davon bereits am morgigen Freitag, 17. Dezember. Dabei handelt es sich um ein Survival-Abenteuer im comichaften Cel-Shading-Stil.Für die Entwickllung wurde VR-Veteran Coatsink ( Esper 2 ) verpflichtet. Zwei Jahre nach den Ereignissen aus Jurassic World soll man wertvolle Forschungsmaterialien aus einer verlassenen Forschungseinrichtung bergen und sollte dabei den Velociraptoren aus dem Weg gehen. Um zu überleben, muss man die Forschungsanlage erkunden, Rätsel lösen und Wege finden, die Raptoren zu überlisten, die einem auf Schritt und Tritt folgen.Im schon zur Ankündigung veröffentlichten Trailer steht übrigens, dass die Spielszenen auf einem PC aufgenommen wurden und das Material nicht unbedingt repräsentativ für das Produkt auf Oculus Quest und Oculus Quest 2 sein soll:Jurassic World Aftermath ist ein packendes VR-Survival-Abenteuer mit gefräßigen Velociraptoren.Nach deiner Bruchlandung auf Isla Nublar folgen dir Velociraptoren auf Schritt und Tritt. Denke schnell und bewege dich flink – nur so bringst du dich in Sicherheit.Zwei Jahre sind vergangen seit der Schließung von Jurassic World. Dein Auftrag: Berge wertvolle Forschungsunterlagen aus einer verlassenen Forschungseinrichtung. Der einzige Weg, heil wieder zurückzukehren: Gelange an die vertraulichen Informationen, bevor die Velociraptoren dich zu fassen bekommen!Um zu überleben, musst du die Forschungseinrichtung erkunden, Rätsel lösen und die gefräßigen Velociraptoren überlisten, die dich auf Schritt und Tritt verfolgen – und das alles in einer immersiven VR-Welt.Der dynamische Cel-Shading-Look sorgt für ein noch intensiveres Spielgefühl mit noch mehr Nervenkitzel! Dieser „Jurassic World“-Titel wurde exklusiv für die virtuelle Realität entwickelt und lässt dich voll und ganz eintauchen in die Welt der Dinosaurier."