Virtua Fighter x eSports Project: Sportliche Rückkehr des Prügelspiel-Klassikers geplant

Sega will Virtua Fighter offenbar in irgendeiner Form im eSport etablieren: Im Rahmen der Tokyo Game Show und des 60. Unternehmens-Geburtstages wurde der Titel Virtua Fighter x eSports Project angekündigt - das berichtet Gematsu.com . Von einem japanischen Ankündigungs-Trailer voller fröhlicher eSportler abgesehen ist die Ankündigung bislang reichlich nebulös. Sega erklärt auf seinem japanischen Twitter-Auftritt "Virtua Fighter wurde 1993 als weltweit erstes 3D-Kampfspiel kreiert und wird als eSports-Titel zu den Feierlichkeiten von Segas 60. Geburtstag neu starten, und zwar zuerst in Japan. Details zum Projekt werden in einem zukünftigen Update bekanntgegeben."Seit dem letzten Auftritt Virtua Fighter 5: Final Showdown (2012) ist bereits einige Zeit verstrichen.