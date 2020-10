DeathStick: Metroidvania-Abenteuer mit dualer Spielwelt angekündigt

Screenshot - DeathStick (PC, Switch) Screenshot - DeathStick (PC, Switch) Screenshot - DeathStick (PC, Switch) Screenshot - DeathStick (PC, Switch) Screenshot - DeathStick (PC, Switch)

TeamNora Games und HypeTrain Digital haben den 2D-Plattformer DeathStick angekündigt, der mit einer interessanten Parallelweltmechanik aufwartet sowie im Sommer 2022 für PC und Nintendo Switch erscheinen soll. Auf Steam kann man das Metroidvania-Abenteuer im Pixelart-Stil bereits auf die Wunschliste setzen.Im Spiel schlüpft man in die Rolle der jungen Stabkämpferin Mako, die ihre Welt Aarkalia vor der Zerstörung durch einen erwachenden Gott retten will. Dazu muss sie um jeden Preis dessen Erweckungsritual verhindern und mit Kampfstab und Handfächer bewaffnet allerlei Gegner bezwingen. Darüber hinaus kann Mako die Spielwelt vielerorts um 180° drehen und so düstere Parallelwelten betreten, die zu unterschiedlichen Spielenden führen. Hier ein erster Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTeaser