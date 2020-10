Urban Strife: Rundentaktik in der Zombie-Apokalypse von MicroProse angekündigt

Screenshot - Urban Strife (PC) Screenshot - Urban Strife (PC) Screenshot - Urban Strife (PC) Screenshot - Urban Strife (PC) Screenshot - Urban Strife (PC) Screenshot - Urban Strife (PC) Screenshot - Urban Strife (PC) Screenshot - Urban Strife (PC) Screenshot - Urban Strife (PC)

MicroProse hat Urban Strife angekündigt, das im dritten Quartal 2021 via Steam erscheinen soll - Infos zu weiteren Plattformen werden folgen. Dabei handelt es sich laut Herstellerangaben um Rundentaktik im Stil von Jagged Alliance 2, die in einer Zombie-Apokalypse angesiedelt sein wird. Zudem werden Survival-Mechaniken und Rollenspiel-Elemente innerhalb der Story versprochen.Als technisches Grundgerüst dient die Unreal Engine. Neben einem Tag-/Nachtzyklus, einer realistischen Ballistik und einem Moralsystem werden auch schon KI-Figuren mit individuellen Tagesabläufen und eine Mod-Unterstützung angepriesen.Darüber hinaus gibt es Hinweise auf eine Beta oder Demo, denn MicroProse deutet bereits an, dass man bereits vor der geplanten Veröffentlichung Hand an das Spiel anlegen darf, das bei White Pond Games entsteht.Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTeaser