Project 007 (Arbeitstitel): Die Hitman-Macher entwickeln ein James-Bond-Spiel

IO Interactive hat ein neues Projekt angekündigt. Kein Hitman. Kein Kane & Lynch. Auch kein Freedoom Fighters 2. Das Studio arbeitet vielmehr an einem Spiel auf Basis von James Bond - mit offizieller Lizenz. Konkrete Informationen (Plattform, Preis, Termin etc.) wurden nicht verraten, aber man wird wohl die Anfangsgeschichte des Agenten/Spions spielen können und sich dabei den 00-Status verdienen. Das Team sucht in dem Zusammenhang auch neue Mitarbeiter in Kopenhagen und Malmö ( zur Website ).Letztes aktuelles Video: Teaser Trailer