NEO: The World Ends With You: Demo für PS4 und Switch angekündigt

Square Enix hat eine Demo von NEO: The World Ends With You ab 59,99€ bei vorbestellen ) für PlayStation 4 (PlayStation Store) und Switch (eShop) für den 25. Juni 2021 angekündigt. Eine PC-Demo wurde nicht erwähnt. In der Demo kann man die ersten zwei Tage des Spiels ausprobieren und den Protagonisten Rindo sowie weitere Charaktere kennenlernen. Man kann Missionen abschließen, die ersten Pins sammeln (verleihen psychische Fähigkeiten) und einen Eindruck von den Kämpfen gewinnen. Der Fortschritt in der Demo kann auf die Vollversion der gleichen Plattform übertragen werden. Außerdem ist der folgende "finale Trailer" veröffentlicht worden.Letztes aktuelles Video: Finaler Trailer"Erkundet die faszinierenden Straßen Tokyos als Rindo, Anführer der Wicked Twisters, wenn ihr darum kämpft, das Spiel der Reaper zu überleben und zu gewinnen. Verbündet euch mit farbenfrohen Charakteren, sammelt Pins, um dich mit mächtigen Psych-Fähigkeiten auszurüsten, und stellt euch Gegnern in extrem stylischen Kämpfen", schreibt Square Enix.NEO: The World Ends with You erscheint am 27. Juli 2021 für PlayStation 4 und Switch. Eine PC-Version wird später (im Sommer) im Epic Games Store erhältlich sein. Einzelhandelsversionen sowie digitale Editionen von NEO: The World Ends with You können auf ausgewählten Plattformen vorbestellt werden. Das Spiel ist der Nachfolger von The World Ends With You (-Final Remix-).