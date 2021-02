Final Fantasy 7: Ever Crisis: Mobiles "Remake" soll 2022 für Android und iOS erscheinen

Neben der Battle-Royale-Ballerei The First Soldier ( siehe News ) hat Square Enix einen weiteren mobilen Ableger angekündigt, der im Universum von Final Fantasy 7 angesiedelt sein wird: Finale Fantasy 7: Ever Crisis. Dabei handelt es sich um ein Rollenspiel, das auf der offiziellen Webseite als "eine andere Möglichkeit für ein Remake" bezeichnet wird.Tatsächlich soll dieses Einzelspieler-Erlebnis die komplette Zeitlinie von Final Fantasy 7 beinhalten, einschließlich des Film-Ablegers Advent Children, den Prequels "Before Crisis" und "Crisis Core" sowie der inhaltlichen Fortsetzung "Dirge of Cerberus". Darüber hinaus soll es neue Story-Elemente geben, in denen die Ursprünge von Shinras Spezialeinheit Soldier beleuchtet werden sollen, die auch im Mittelpunkt von The First Soldier stehen.Die Veröffentlichung von Final Fantasy 7: Ever Crisis ist für 2022 auf mobilen Plattformen mit Android und iOS geplant.Letztes aktuelles Video: Teaser Trailer