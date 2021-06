Aliens: Fireteam: Release Ende August, vorerst kein Cross-Play geplant

Am 24. August 2021 erscheint Aliens: Fireteam für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S: Das schreibt Gamespot und bestätigt damit die Terminangaben einiger Händler, darunter Best Buy, Amazon und Gamestop. Vorbesteller sollen außerdem ein Belohnungspaket mit kosmetischen Inhalten erhalten.Obwohl das Spiel auf kooperative Action ausgelegt ist, wird ein plattformübergreifendes Spielen vorerst nicht unterstützt, wie die Cold Iron Studios gegenüber dem Magazin bestätigt haben. Die Aussage lässt allerdings Spielraum, dass die Funktion später noch nachgereicht werden könnte. Immerhin weist man darauf hin, dass zumindest Spieler beider PlayStation- und Xbox-Generationen jeweils zusammen losziehen dürfen, um Aliens über den Haufen zu ballern. Verabschiedet sich ein Mitstreiter mitten in einer Mission, wird der freie Platz außerdem umgehend mit einem KI-Kameraden besetzt.Letztes aktuelles Video: Trailer