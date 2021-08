Life Is Strange: True Colors: Stadtführungs-Trailer stellt Haven Springs vor - inklusive Arcade-Minispielen

Square Enix' Adventure Life Is Strange: True Colors ab 17,48€ bei kaufen ) bekommt ein frisches verschlafenes Städtchen im Mittleren Westen der USA. Der idyllische Ort Haven Springs nahe der Rocky Mountains erinnert laut pcgamer.com an Arcadia Bay aus dem ersten Life Is Strange. Steph Gringrich - eine der Protagonistinnen des Spiels - startet im aktuellen Trailer eine Art Führung durch die "kleinste Stadt mit einem großen Herzen".Highlights sind so außergewöhnliche Orte wie eine Bar mit einer Jukebox oder eine Eisdiele - aber auch ein Kicker und einige voll funktionstüchtige Arcade-Automaten in der Bar. Des Weiteren hält Steph LARP-Events ab, die offenbar niemand verpassen sollte.Inmitten dieser Szenerie könnte Hauptfigur Alex Chen vermutlich einige neue Freunde treffen. Die fröhliche Stimmung hält allerdings nur an, bis die Tragödie beginnt und der Tod von Alex' Bruder untersucht werden muss.Life Is Strange: True Colors ist für Switch, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Google Stadia in Arbeit. Als Release-Termin ist der 10. September angesetzt. Darüber hinaus ist am 30. September der Release der "Life is Strange Remastered Collection" geplant, welche die aufpolierten Versionen von Teil 1 und 2 enthält.