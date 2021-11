Life Is Strange: True Colors: True Colors: Digital-Veröffentlichung auf Switch für Anfang Dezember terminiert

Screenshot - Life Is Strange: True Colors (Switch) Screenshot - Life Is Strange: True Colors (Switch) Screenshot - Life Is Strange: True Colors (Switch) Screenshot - Life Is Strange: True Colors (Switch) Screenshot - Life Is Strange: True Colors (Switch) Screenshot - Life Is Strange: True Colors (Switch)





Adventure-Fans mit PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, oder Stadia dürfen bereits seit September die Gefühlswelten in Life Is Strange: True Colors ( ab 17,53€ bei kaufen ) erkunden. Ab Anfang Dezember dürfen auch die Switch-Spieler in die geheimnisvolle Welt abtauchen, in der die Protagonistin Alex Chen die übernatürliche Fähigkeit besitzt, Emotionen anderer als farbige Auren wahrzunehmen, sie zu absorbieren und sogar zu manipulieren.Genauer gesagt, wird True Colors ab dem 7. Dezember als digitale Version in Nintendos eShop zur Verfügung stehen, wie Publisher Square Enix mitteilt. Die Einzelhandels-Version wird am 25. Februar 2022 erhältlich sein."Wir freuen uns ungemein, endlich ein Life-is-Strange-Erlebnis auf Nintendo Switch zu bieten und Spieler*innen die Gelegenheit zu geben, Life is Strange: True Colors zu Hause oder unterwegs zu genießen", sagt Jon Brooke, Co-Head of Studio bei Square Enix External Studios. "Dies ist das technisch fortgeschrittenste Spiel in der Reihe, also war es uns wichtig, einen hohen Standard für Grafikqualität, Performance und Optimierung beizubehalten, wenn wir den Titel auf eine neue Plattform bringen. Wir freuen uns sehr darüber, wie die Switch-Version sich entwickelt hat, und können es kaum erwarten, unsere wundervolle Community mit dieser Veröffentlichung zu erweitern."Letztes aktuelles Video: Wavelengths Launch Trailer