Resident Evil Re:Verse: Nächster Beta-Test steht in den Startlöchern

【The 3rd Beta Test (Conditions for Participation)】

1. Have a CAPCOM ID.

2. Own supported hardware.

※CAPCOM ID is the common account management service. Registration and use is available to everyone for free.https://t.co/gJ1jovnz68#REVERSE



Der nächste Beta-Test für den Mehrspieler-Ableger Resident Evil Re:Verse steht unmittelbar bevor: Wie Capcom ankündigt, startet die Probephase am 21. April ab acht Uhr morgens und dauert 24 Stunden bis zum 22. April um acht Uhr morgens. Wie man verlautbaren lässt, darf jeder an der Beta teilnehmen, der sich den Zugang herunterlädt. Zur Teilnahme wird allerdings eine Capcom-ID benötigt.Stattfinden wird die Beta auf allen Plattformen, auf denen das Spiel erscheinen soll. Das wären neben PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S auch der PC (via Steam). Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Webseite