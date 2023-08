Fantasian: Erscheint die RPG-Perle vom Final-Fantasy-Schöpfer bald auf Steam?

Fantasian: Verträumte Diorama-Grafik

Diese Kampfszenerie scheint in einer filigranen Modellbaulandschaft stattzufinden.

Das Rollenspiel mit dem doch etwas generisch erscheinenden Titelist wahrscheinlich selbst bei eingefleischten RPG-Fans unter dem Radar geflogen. Wenn das auf euch zutrifft, liegt das wahrscheinlich daran, dass der Release exklusiv auf Apple Arcade und damit nicht unbedingt im Sichtfeld der meisten PC- und Konsolenzocker stattgefunden hat.Einewar für die Zukunft jedoch gewünscht, so sagte der Entwickler Fantasians, der niemand Geringeres ist als Final-Fantasy-Schöpfer Hironobu Sakaguchi. Dass es demnächst so weit sein könnte, zeigt ein Eintrag in der Steam-Datenbank, der laut VGC von Twitter-User Knoebel erspäht wurde. Die Annahme ist durchaus berechtigt, könnte doch der Exklusivvertrag mit Apple fast genau zwei Jahre nach Release der zweiten Episode von Fantasian auslaufen.Als klassisches Rollenspiel mit rundenbasierten Kämpfen bietet Fantasian für ein Mobile Game so mancheDie flüssige Steuerung beispielsweise, das motivierende Kampfsystem oder den mitreißenden Soundtrack, für den sich Sakaguchi einmal mehr Weggefährte Nobuo Uematsu als Komponisten ins Boot geholt hat.Besonders fällt jedoch die Grafik ins Auge: Die Spielumgebungen sind zunächst als echte Modelle gebaut und dann digital eingescannt worden. Das Ergebnis sind realistisch anmutende Hintergründe und Landschaften, in denen sich die Spielfigurenbewegen. So entstehen Ortschaften wie aus Knete geformt und Spielszenen mit Tilt-Shift-Effekt.Ein Platz in den Videospiel-Geschichtsbüchern hat sich Hironobu Sakaguchi alsbis Teil 12 wahrscheinlich sicher. Auch mit seinem eigenen Entwicklerstudio Mistwalker, das er 2004 nach seinem Ausstieg bei Square Enix gründete, lieferte er Spiele wieoderab, die unter RPG-Fans ihre Liebhaber gefunden haben. Zudem arbeitete Sakaguchi an Rollenspielklassikern wie, Super Mario RPG oderFantasian hingegen könnte das letzte Werk Sakaguchis sein. Ob sich das Spiel in die Reihe von ihm erschaffener legendärer Games einreiht, könnt ihrnachlesen.