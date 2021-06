Summer Game Fest 2021: "World Premiere Showcase" beginnt heute um 20 Uhr

Heute Abend um 20 Uhr findet das "World-Premiere-Showcase-Event" aus der digitalen Veranstaltungsreihe "Summer Game Fest 2021" statt. Mehr als 30 Spiele sollen laut Moderator Geoff Keighley in der Show dabei sein. Versprochen wird eine Mischung aus neuen Ankündigungen und "lang erwarteten" Update zu bereits enthüllten oder erhältlichen Spielen.Neben "weiteren Überraschungen" sind als Gast-Stars bereits Jeff Goldblum und Giancarlo Esposito ("The Mandalorian") bestätigt. Zudem wird es eingestreute Musik von Weezer, Japanese Breakfast und Sonic Symphony geben.Übertragen wird die Show u.a. via YouTube GameSpot und auf der offiziellen Website