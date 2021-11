Landwirtschafts-Simulator 22: 1,5 Millionen verkaufte Exemplare in der ersten Woche

Das kann man wohl als erfolgreichen Start bezeichnen: Der erstmalig in der langjährigen Geschichte vom Entwickler-Team Giants Software in Eigenregie veröffentlichte Landwirtschafts-Simulator 22 ab 34,99€ bei vorbestellen ) kann eine Woche nach Erscheinen auf stolze 1,5 Millionen verkaufter Exemplare zurückblicken.Dementsprechend begeistert zeigt sich Christian Ammann, CEO von Giants Software: „Ich bin so stolz! Auf das Team und sein kreatives, florierendes Umfeld. Erfolgreich internationale Strukturen aufzubauen, um eine bereits riesige Reihe wie den Landwirtschafts-Simulator mit neuen Impulsen in eine selbstverlegte Marke zu führen, ist keine Selbstverständlichkeit. Die tolle Zusammenarbeit mit unseren Partnern ermöglichte einen fantastischen Start.“Boris Stefan, seit April 2020 Head of Publishing, ergänzt: "Der Erfolg dieser ersten Woche und das tolle Feedback, das wir von den Spielern und Spielerinnen bekommen haben, beweisen: Der Landwirtschafts-Simulator wächst in die richtige Richtung. Unser Plan, alle Kommunikations- und Publishing-Aspekte selbst zu leiten und zu verwalten, um die strategischen Ziele des Unternehmens zu erreichen, ist damit aufgegangen.“Den Test auf 4Players.de könnt ihr hier lesen . Bei der Suche nach Servern, um den plattformübergreifenden Mehrspieler-Modus auskosten zu können, werdet ihr u.a. bei den Kollegen von 4Netplayers fündig.Letztes aktuelles Video: Willkommen in Erlengrat