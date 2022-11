Two Point Campus: Space Academy - Erste Erweiterung mit Trailer angekündigt

Two Point Campus: Space Academy - Das ist der Ankündigungs-Trailer

Die Two Point Studios haben die erste Erweiterung für ihr Simulationsspiel Two Point Campus angekündigt. Mit dem Space Academy-Addon schickt man uns in die Weiten des Weltalls.Die Erweiterung ergänzt den Titel um gleich drei neue Campus-Locations, sechs Studenten-Archetypen sowie sechs neue Kurse, Klassenräume und weitere Inhalte. Im dazugehörigen Trailer seht ihr genauer, was sich die Entwickler für Two Point Campus: Space Academy einfallen lassen haben.Schon am 6. Dezember beginnt die intergalaktische Reise auf allen Plattformen außer der Nintendo Switch. Hier öffnet die Space Academy erst rund eine Woche später, am 12. Dezember, ihre Pforten. Wie die brandneue Erweiterung von Two Point Campus aussieht, zeigt der frische Ankündigungs-Trailer:Die neuen Kurse beinhalten ein Anti-Gravitationstraining und Weltraumkämpfe, während ihr im Kommandoraum die Fähigkeiten eurer Schüler weiterentwickeln könnt. Außerdem soll der Campus von Astronauten, Weltraumrittern und sogar außerirdischen Schülern belebt werden.Dabei starten wir in Universe City und bekommen die spannende Aufgabe zuteil, das stillgelegte Raumfahrtprogramm von Two Point County wieder zum Laufen zu bringen. Ob sich auch der Nachfolger von Two Point Hospital lohnt, verrät euch unser ausführlicher Test zu Two Point Campus.