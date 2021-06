Samurai Simulator: Ein Leben als Samurai

Sie sind in einem japanischen Dorf geboren, wo Sie Ihre Kindheit verbringen, in der japanischen Kultur aufwachsen und sich dann für das Leben und die Verehrung der Samurai interessieren.

Wenn Sie sich entscheiden, ein Samurai zu werden, verlassen Sie Ihr Zuhause und machen sich auf den langen Weg in die Berge, um einen Samurai-Meister zu suchen viel Kraft und Ausdauer sowie Wachsamkeit, Offenheit und Aktivität aller Sinne.

Am Ende deiner Bergwanderung findest du einen Samurai-Meister, der dir eine Samurai-Kunst und Techniken im Kampf beibringt, die dir helfen, ein Duell mit deinem Gegner zu gewinnen. Sie lernen auch, ein Samuraischwert (Katana), einen Bogen (Yumi), einen Speer (Yari), Stabwaffen (Naginata) und einen Gefechtsfächer (Tessen) zu verwenden.

Wenn Sie eine Samurai-Kunst beherrschen, nehmen Sie den Dienst mit Daimyō - Ihrem Seigneur - auf. Sie schließen sich den Reihen seiner Samurai-Armee an. Sie führen das Leben eines Samurai und lösen bei Bedarf verschiedene Probleme.

Als Samurai musst du an Kämpfen oder Zweikämpfen teilnehmen, bei denen du sterben könntest oder Seppuku begehst, um die Unschuld deiner Handlungen zu beweisen.

Optional können Sie bis ins hohe Alter leben und eine Fechtschule errichten, in der Sie Ihre Kenntnisse und Fähigkeiten an zukünftige Generationen weitergeben.

Screenshot - Samurai Simulator (PC) Screenshot - Samurai Simulator (PC) Screenshot - Samurai Simulator (PC) Screenshot - Samurai Simulator (PC) Screenshot - Samurai Simulator (PC)

Während RockGame an einem Ninja Simulator werkelt (wir berichteten ), arbeiten die polnischen Kollegen von Game Hunters an einem Samurai Simulator für PC. Auf Steam kann man das noch terminlose fernöstliche Action-Adventure über das Leben als japanischer Krieger bereits auf die Wunschliste setzen. In der Spielbeschreibung heißt es: "In diesem Spiel spielst du die Rolle eines Samurai, der in einem japanischen Dorf aufwächst und Samurai-Kunst übt. Sie sammeln Ehrenpunkte und es hängt davon ab, ob Sie am Leben bleiben oder in einem Kampf sterben."Der Spielverlauf soll folgende Stufen bieten:Darüber hinaus arbeitet man zusammen mit Yggdrasil auch an der Wikinger-Simulation Viking Simulator: Valhalla Awaits Letztes aktuelles Video: Trailer