Metal Slug Tactics: Taktik-Ableger der Run-and-Gun-Reihe angekündigt

Im Rahmen des Summer Game Fest 2021 ist ein Taktik-Ableger der kultigen Run-and-Gun-Reihe Metal Slug angekündigt worden, der sinnigerweise den Namen Metal Slug Tactics tragen wird. Einen ähnlichen Versuch hatte SNK bereits 2009 mit dem gleichnamigen Mobilspiel unternommen, das in Japan veröffentlicht wurde.Für die neue Rundentaktik, die Parallelen zu Klassikern wie X-Com oder jüngere Beispiele wie Gears Tactics aufweist, zeichnet in erster Linie Dotemu verantwortlich, arbeitet aber freilich mit Rechteinhaber SNK zusammen. In der Spielbeschreibung bei Steam wird Metal Slug Tactics als taktisches Rollenspiel mit Roguelike-Elementen bezeichnet. Bisher ist nur von einer PC-Version die Rede.Features:● Entdecke das erste taktische RPG der METAL SLUG-Reihe● Erlebe enormen Wiederspielwert mit prozedural generiertem Missionslayout● Genieße fantastische Pixel-Art-Grafiken, die der Reihe Respekt zollen● Stelle dich mit deinem Trupp herausfordernden Mechanismen des Sterbens und Wiederholens● Fordere kultige Bosse der METAL SLUG-Reihe heraus● Wähle aus kultigen Waffenbrüdern, um das perfekte Team zu bilden● Finde die besten Combos, um den Gegner in epischen Schlachten zu besiegenLetztes aktuelles Video: Reveal Trailer