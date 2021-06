Crossfire: Legion: Futuristische Echtzeit-Strategie im Anmarsch

Im Rahmen des Summer Game Fest 2021 haben Prime Matter und Smilegate das Echtzeit-Strategiespiel Crossfire: Legion von Blackbird Interactive ( Hardspace: Shipbreaker Homeworld 3 ) enthüllt. Es soll 2022 unter dem neuen Publishing-Label von Koch Media sowohl digital als auch physisch für PC und nicht näher spezifizierte Konsolen erscheinen. Dank der futuristischen globalen Kriegsführung und verfeindeten Fraktionen biete die Welt von Crossfire das ideale Szenario für ein solches Spiel."Wir freuen uns sehr, das umfangreiche und originelle Crossfire: Legion in die Welt der RTS-Spieler zu bringen. Die Kombination aus Blackbird Interactive und der Crossfire-IP von Smilegate ist zweifelsohne ein spannendes Angebot für jeden Strategie- und Action-Gamer und ein perfekter Titel für unser brandneues Spiele-Label Prime Matter", so Mario Gerhold, Global Brand and Marketing Director, Koch Media GmbH.Ina Jang, CEO von Smilegate Entertainment, sagt: "Crossfire, das auf verschiedenen Plattformen und in verschiedenen Genres eingeführt wurde, hat sich zu einer Weltklasse-IP entwickelt und wird nun als RTS neu interpretiert. Crossfire: Legion ist nicht nur etwas für die Gamer, die bereits das originale Crossfire genossen haben, sondern spricht auch alle an, die ein klassisches RTS in modernem, zeitgemäßem Gewand erleben möchten."