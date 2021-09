Guardians of the Galaxy: Trailertrio: Beschleunigung der Ereignisse, Verbündete und die Elementar-Blaster von Star-Lord

Eidos-Montréal hat heute drei Entwickler-Videos zu Guardians of the Galaxy veröffentlicht, in denen der Story-Trailer (PlayStation Showcase) etwas näher erläutert wird. In den Videos geht Mary DeMarle (Executive Narrative Director) auf drei spezifische Aspekte des Trailers ein: die Beschleunigung der Ereignisse im Spiel durch die Guardians, die Beteiligung der Verbündeten Cosmo und des xandarischen Worldmind und wie Star-Lords Elementar-Blaster mit seiner DNA verbunden sind.Guardians of the Galaxy erscheint am 26. Oktober 2021 auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One sowie digital auf PC und GeForce NOW. Marvel's Guardians of the Galaxy: Cloud-Version für Nintendo Switch erscheint ebenfalls am 26. Oktober.Letztes aktuelles Video: Story Deep Dive Elemental Blasters