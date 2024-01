Mario + Rabbids Sparks of Hope: Verkaufszahlen Berichten zufolge stärker als angenommen

Mario + Rabbids: Sparks of Hope hat sich angeblich über drei Millionen Mal verkauft

Über ein ganzes Jahr ist es mittlerweile her, dassmitdie Fortsetzung des beliebten ersten Teils auf den Weg brachte. Lange Zeit galt der Titel – zumindest aus Verkaufssicht – alsBerichten zufolge sollen die tatsächlichen Verkaufszahlen des zweiten Teils mittlerweile aber gar nicht mehr so schlecht aussehen, im Gegenteil: Sparks of Hope soll sich in etwa so entwickeln wie der Erstling, welcher überüber die (virtuelle) Ladentheke rutschte.Einem Bericht von VGC zufolge hat sich Mario + Rabbids Sparks of Hope bislang fastverkauft. Dabei werden natürlich nicht nur die physischen Verkäufe gezählt, sondern ebenso die digitalen berücksichtigt. Dem Bericht zufolge wurde die Verkaufsdynamik wohl zumindest „teilweise durch Rabatte im Nintendo eShop begünstigt“.Dies hätte zur Folge, dass „Sparks of Hope in etwa der historischen Leistung des ersten Spiels entspricht, das zehn Millionen Spieler erreicht hat“, wie es weiter heißt. Zu berücksichtigen bleibt dabei aber, dassbereits im ersten Lebensjahr der Nintendo Switch auf den Markt kam, während Sparks of Hope zu einem Zeitpunkt veröffentlicht wurde, an die Installationsbasis deutlich höher ausfiel.Noch im vergangenen Jahr verriet Ubisoft-Mitbegründer und CEO Yves Guillemot, wie „überrascht“ manin den letzten Wochen des Jahres 2022 und im darauffolgenden Januar gewesen sei. Später erklärte er sogar, dass es womöglich sogar besser gewesen wäre, mit der Veröffentlichung des Titels zu warten, bis einden Markt erreicht.Einseitens Ubisoft dazu, wie die Verkaufszahlen von Mario + Rabbids Sparks of Hope letztlich wirklich ausgefallen sind, gibt es bislang nicht. Glaubt man den Berichten, so dürfte sich das lange Zeit als verkaufsschwacher Titel gehandelte Spiel trotzdem für Publisher und Entwickler gelohnt haben.Letztes aktuelles Video: GameplaySneakPeekTrailer