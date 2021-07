Tom Clancy's XDefiant: Free-to-play-Shooter für PC und Konsolen angekündigt

"Personalisierter Spielstil: Die Spieler können ihren Defiant individuell an ihren Spielstil anpassen. Erst können Fraktion, Eigenschaften, Fähigkeiten und Ultras gewählt werden und dann aus einem Arsenal von Primär- und Sekundärwaffen, Aufsätzen und Gadgets, um die Ausrüstung zu vervollständigen - und diese kann sogar während des Spiels (nach dem Respawn) angepasst werden, um sich einem sich ständig verändernden Schlachtfeld anzupassen.

Kompetitive Kämpfe: XDefiant bietet eine Vielzahl von kompetitiven 6-v-6-Arena- und linearen Spielmodi, wie Domination und Escort. Kombiniert mit einem großen Pool an einzigartig gestalteten Maps in Rotation werden sich keine zwei Matches gleich anfühlen.

Vielfältige Fraktionen von Defiants: XDefiant wird zunächst Fraktionen wie die Wolves (Ghost Recon), Echelon (Splinter Cell) und die Outcasts und Cleaners (The Division) enthalten, die an bekannten Orten kämpfen. Im Laufe des Spiels werden weitere Defiants hinzugefügt, die auf eine Reihe von Charakteren und Fähigkeiten aus dem Tom-Clancy-Universum - und darüber hinaus - zurückgreifen.

Spielmodi: XDefiant wird über eine Vielzahl von Spielmodi verfügen, um den einzigartigen Spielstilen der Spieler:innen gerecht zu werden und ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre teambasierte, kompetitive Natur auszuleben. Die Spieler:innen können zwischen kompetitiven Modi wie Team Deathmatch oder Domination sowie linearen Modi wie Escort wählen."

Ubisoft hat den Free-to-play-Shooter Tom Clancy's XDefiant für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC (Ubisoft Connect), Amazon Luna und Stadia angekündigt. In dem Actionspiel treten zwei Teams mit jeweils sechs Spielern in Arenen mit fraktionsbasierten Fähigkeiten gegeneinander an. Crossplay soll zum Launch geboten werden. Ein Releasetermin wurde nicht genannt."Die Fraktionen und die Charaktere, aus denen sie sich zusammensetzen und Defiants genannt werden, sind alle von Tom-Clancy-Spielen und darüber hinaus inspiriert. Ganz gleich, ob die Spieler:innen kompetitiv oder casual spielen wollen, Tom Clancy's XDefiant wird ein spannendes Erlebnis für alle bieten", schreibt Ubisoft.Entwickelt wird das Spiel von Ubisoft San Francisco - geleitet wird das Team von Mark Rubin (Executive Producer; ehemals Infinity Ward) und Jason Schroeder (Creative Director; ehemals Vicarious Visions). Versprochen werden flüssige und intensive Kämpfe mit viel Freiheit (Innen- und Außenlevels) und komplexer Personalisierung der Spielfiguren. Abgesehen davon, dass der Shooter Free-to-play sein wird, haben die Entwickler keine weiteren Details zur Monetarisierung verraten. Interessierte Spieler können sich hier für eine Test-Teilnahme registrieren Features (laut Hersteller):Letztes aktuelles Video: Trailer