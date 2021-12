Grid Legends: Gameplay-Premiere steht kurz bevor

We think you've waited long enough...



December 3 // 4pm UTC 👀



🏁 First gameplay

🏁 Release date reveal

🏁 New locations, events, cars

🏁 New features



Bereits im Sommer hatte Codemasters das Rennspiel Grid Legends ab 69,98€ bei vorbestellen ) angekündigt. Seit diesem Tag war es jedoch sehr ruhig um den Racer geworden. Abgesehen von einigen kleineren Info-Happen sowie eines ersten Teaser-Videos gab es wenig zu hören und noch weniger zu sehen. Das ändert sich allerdings schon sehr bald.Die Entwickler veranstalten morgen, am 3. Dezember 2021, einen Livestream, um euch Grid Legends vorzustellen. Der Startschuss für das Event fällt um 17:00 Uhr deutscher Zeit, dann empfangen euch einige der Teammitglieder auf dem offiziellen YouTube-Kanal . Diese wollen euch im Rahmen des Streams erstmals echte Gameplay-Szenen des Rennspiels präsentieren und somit einen intensiveren Vorgeschmack auf das Spielgeschehen gewähren. Ob dies in Form eines vorgefertigten Trailers oder einer Live-Demo geschieht, bleibt abzuwarten.Doch damit nicht genug: Codemasters will die Gelegenheit gleichzeitig dazu nutzen, um euch weitere Details zu den Features und Inhalten von Grid Legends zur servieren. Das betrifft unter anderem den Fuhrpark, die Rennstrecken und andere Aspekte des Rennspiels. Außerdem wird das Team den konkreten Release-Termin verkünden. Bisher ist lediglich bekannt, dass die Veröffentlichung für den Verlauf des Jahres 2022 geplant ist.Letztes aktuelles Video: Offizieller RevealTrailer