Grid Legends: Neues Video zum Story-Modus liefert haufenweise Spielszenen

Knapp einen Monat vor dem Release von Grid Legends ( ab 53,99€ bei vorbestellen ) hat Codemasters das nächste Video zum Rennspiel veröffentlicht. Diesmal geben die Entwickler einen ersten und umfangreichen Blick auf den Story-Modus. Unter dem Namen "Driven to Glory" wird dieser an den Start gehen. Zahlreiche Videosequenzen mit echten Schauspielerinnen und Schauspielern bringen euch die Geschichte von GRID Legends näher. Das neue Video hat eine Länge von über 40 Minuten und zeigt fast durchgehend Spielszenen aus dem kommenden Rennspiel.In der offiziellen Beschreibung zum Titel heißt es: "GRID Legends bietet packende Motorsport-Action von Rad zu Rad. Erstelle Renn-Traumevents, stürze dich in Live-Rennen, erlebe eine dramatische virtuelle Produktionsgeschichte und erlebe das Gefühl spektakulärer Rennen. […] Fahrt eurem Schicksal entgegen in unserer bisher größten Karriere mit Hunderten von Events und Upgrades, die es zu entdecken gilt. […] Geht mit der größten Fahrzeugauswahl, die es jemals in GRID gegeben hat – von Hypercars über Sattelschlepper und Boliden bis hin zu Driftlegenden -, bis an die Grenzen. Fahrt auf mehr als 130 Strecken, darunter an den neuen Schauplätzen London, Moskau und Strada Alpina."GRID Legends erscheint am 25. Februar 2022 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC im Handel. Nach dem Release sind mindestens vier zusätzliche Erweiterungen für das Rennspiel geplant.Letztes aktuelles Video: Man Machine mit Ncuti Gatwa