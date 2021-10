Call of Duty: Vanguard: Kampf gegen Cheater wird mit "Ricochet Anti-Cheat" intensiviert

"Ein vollständiges Anti-Cheat-System. RICOCHET Anti-Cheat bringt umfassende Verbesserungen für die Sicherheit von Call of Duty und die Server von Call of Duty: Vanguard & Call of Duty: Warzone. Auf dem PC startet später dieses Jahr ein neuer Kernel-Level-Treiber in Warzone. Der Treiber wird zu einem späteren Zeitpunkt auch in Call of Duty: Vanguard integriert werden. Die neue Initiative ermöglicht eine schnelle Iteration für die Bekämpfung eines ausgeklügelten und sich weiterentwickelnden Problems.

Call of Duty: Warzone fügt Kernel-Level-Treiber hinzu. Kernel-Level-Treiber bekommen hohe Zugriffsrechte, um Software und Anwendungen auf dem PC zu überwachen und zu managen, wie beispielsweise eure Grafikkartentreiber. Das Treiberelement vom RICOCHET Anti-Cheat-System wird Software und Anwendungen überprüfen, die versuchen, mit Call of Duty: Warzone zu interagieren und es zu manipulieren. Das stellt dem gesamten Sicherheitsteam mehr Informationen zur Verfügung, um die Sicherheit zu erhöhen. Sobald der Kernel-Level-Treiber eingesetzt wurde, wird er notwendig sein, um Warzone zu spielen. Ausführliche Informationen über RICOCHET Anti-Cheat und dessen Kernel-Level-Treiber findet ihr im dafür gewidmeten FAQ.

Der Schutz eurer Privatsphäre. Wenn der Kernel-Level-Treiber für Call of Duty: Warzone eingeführt wurde, wird er nur agieren, wenn ihr auf dem PC spielt. Der Treiber ist nicht immer aktiv. Die Software schaltet sich ein, sobald Call of Duty: Warzone gestartet wird. Und sie fährt wieder runter, wenn ihr das Spiel beendet. Außerdem überwacht und meldet der Kernel-Level-Treiber nur Aktivitäten in Bezug zu Call of Duty.

Rückmeldungen und Transparenz sind entscheidend. Ihr spielt auch einen wichtigen Teil in unserem Bestreben, Cheaten zu bekämpfen. Also meldet bitte auch weiterhin Vorfälle mit dem In-Game-Meldesystem, was es dem Team von RICOCHET Anti-Cheat ermöglicht, alle Tools anzupassen, um Cheater zu bekämpfen."

Activision hat mehrere Maßnahmen angekündigt , um Cheater in Call of Duty (Vanguard und Warzone) zu bekämpfen. Die Anti-Cheat-Initiative mit dem Titel "Ricochet" umfasst mehrere Elemente, die Cheaten bzw. Cheater erkennen und die Kontosicherheit durch Updates verbessern sollen. Neben neuen serverseitigen Tools wird auch ein neuer Kernel-Level-Treiber für Call of Duty: Warzone auf PC eingesetzt, der intern für die Call-of-Duty-Reihe entwickelt wurde. Der Treiber hilft bei der Identifikation von Cheatern und verbessert allgemein die Serversicherheit. Der Kernel-Level-Treiber wird zusammen mit dem Pazifik-Update für Warzone später dieses Jahr veröffentlicht. Dieser Kernel-Level-Treiber soll nur aktiv sein, wenn man Call of Duty: Warzone spielt. Außerdem soll der Treiber nur Software und Anwendungen überwachen, die mit dem Spiel interagieren."Obwohl der Kernel-Treiber nur ein Teil von RICOCHET Anti-Cheat ist, der für PC veröffentlicht wird, werden Konsolenspieler plattformübergreifend davon profitieren, wenn sie gegen Spieler auf dem PC spielen. Der Kernel-Level-Treiber wird zu einem späteren Zeitpunkt auch in Call of Duty: Vanguard integriert werden", heißt es weiter.Die vier Säulen von Ricochet Anti-Cheat werden so beschrieben: