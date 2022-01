Call of Duty: Vanguard: Start von Season 2 verschoben; Entwickler-Update

We’ve deployed a number of updates, but more needs to be done. Thank you for being patient while we delay the release of Season Two in #Vanguard and #Warzone to prioritize ongoing work to balance and optimize your current gameplay experience.



More intel: https://t.co/dB2ruoguXq pic.twitter.com/iBWEVQFwpf



— Call of Duty (@CallofDuty) January 19, 2022

Eigentlich sollte der Startschuss für die Season 2 von Call of Duty: Vanguard ( ab 64,98€ bei kaufen ) sowie Call of Duty Warzone am 1. Februar 2022 fallen. Doch die Fans werden sich wohl oder übel etwas länger gedulden müssen. Die Entwickler haben sowohl via Twitter als auch im Rahmen eines ausführlichen Status-Updates eine Verschiebung verkündet.Demnach beginnt die Season 2 erst am 14. Februar 2022. Das Team will die zusätzliche Zeit nutzen, um weitere Änderungen und vor allem Optimierungen an der Spiel-Erfahrung von Call of Duty: Vanguard und Call of Duty Warzone vorzunehmen. Außerdem dürfte das Team sich in den nächsten Tagen einige Bugs zur Brust nehmen, die derzeit an den Nerven der Shooter-Fans zehren. Im Tweet heißt es: "Wir haben den Start von der Season 2 bei Warzone und Vanguard auf den 14. Februar 2022 verschoben. Wir werden die zusätzliche Entwicklungszeit nutzen, um die die Stabilität des Spiels zu verbessern und einige Bugs zu beseitigen. Wir wollen einen gutes Polishing-Niveau für die Spieler erreichen und Updates veröffentlichen, die sowohl das Gameplay als auch die Balance optimieren."Eine Liste mit den konkreten Änderungen, die im Verlauf der nächsten anderthalb Wochen erscheinen sollen, gibt es bisher allerdings nicht. Möglicherweise gibt es in Kürzere weitere Infos.Call of Duty: Vanguard wurde am 5. November 2021 für PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S sowie Xbox One veröffentlicht. Den Test auf 4Players.de könnt ihr hier finden Letztes aktuelles Video: PCTrailer