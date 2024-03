Stellar Blade: Kostenlose Demo erscheint noch vor dem Monatswechsel

hat seinen Release gerade erst hinter sich gebracht, da steht schon der nächste PlayStation 5-exklusive Titel vor der Tür: Die Rede ist natürlich vonDie Sci-Fi-Schnetzelei stammt vom südkoreanischen, bekannt unter anderem für das Mobile-Game Goddess of Victory: Nikke, und erscheint bereitsfür Sonys schneeweiße Konsole. Falls euch das zu lange dauert, dürfte euch diese Nachricht besonders freuen: Schon bald geht einezu Stellar Blade online.Und „bald“ wird in diesem Fall wirklich großgeschrieben: Schonwird die kostenlose Demo von Stellar Blade imstehen, sodass ihr am kommenden Karfreitag (in den meisten Fällen) nicht erst bis zum Feierabend warten müsst, um in die Sci-Fi-Action einzutauchen. Auf dem offiziellen PlayStation Blog verrät man dann auch gleich, was genau der Probeausflug zu bieten hat.Demnach dürft ihr offenbar denerleben, bei dem ihr in die Rolle von Elite-Soldatin Eve schlüpft und im Rahmen eurer Mission auf die Erde geschickt werdet, um den Planeten von den sogenannten Naytibas zu befreien. Im Tutorial bekommt ihr dann zunächst dieeingeprügelt, bevor ihr das Gelernte gegen einige Gegner und denunter Beweis stellen müsst.Wenn ihr die Demo erfolgreich abschließt, könnt ihr euren Fortschritt direkt mit in die Vollversion nehmen, und müsst euch am 26. April dann nicht noch einmal mit dem Einstieg von Stellar Blade herumschlagen – achtet jedoch darauf, dass euerauch auf eurer PlayStation 5 gelagert ist.Neben den Kämpfen könnt ihr euch in der Demo bereits von der, dem haptischen Feedback sowie den angepeiltenüberzeugen, und das oben eingebettete Video zeigt bereits, wie das auf euren heimischen Bildschirmen aussehen soll. Deutlich höher ist die Bildrate derweil beim