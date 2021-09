Happy's Humble Burger Farm: Gruseliger Schnellimbiss für PC und Konsolen im Anmarsch

Modernste Restaurant-Management-Simulation! Koche Essen, schenke Getränke aus und bediene Gäste

Verbessere dein Restaurant, um deine Arbeit noch einfacher zu machen

Chaotisches Restaurant-Event-System – lösche Feuer, bring den Müll raus, erledige die Ratten

Fesselnde Geschichte im STORY-MODUS. Lüfte die Geheimnisse der Happy's Humble Burger Farm, Obscura Biotech, und deiner eigenen Existenz

Freischaltbarer ENDLOS-MODUS, der sich nur aufs Kochen konzentriert

Ziehe durch die Straßen, vorbei an den Fassaden von New Elysian City

Verdiene dir mit Nebenjobs im Restaurant Geld dazu oder besuche das Steal ‘n’ Sell und verdiene dir Credits für Dinge, die du auf deinen Reisen findest

Entdecke Audioprotokolle und Forschungsberichte, um das Geheimnis von New Elysian City zu lüften

Entdecke die Geschichte von Happy dem Kalb und seinen Scheunen-Spezis

Rund 2 Stunden Talk Radio und über 60 Fernsehprogramme mit epischen Cameo-Auftritten

Interaktive Jukebox mit 9 brandneuen Alben, die exklusiv für das Spiel aufgenommen wurden, sowie 5 wiederkehrenden Klassikern wie Landing Gear und Senile Showdown OST

Mit Happy's Humble Burger Farm haben Scythe Dev Team und tinyBuild einen Nachfolger zum Horror-Kochabenteuer Happy's Humble Burger Barn in der Mache, der Ende 2021 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erscheinen soll. Auf Steam kann man die skurrile Imbiss-Simulation bereits auf die Wunschliste setzen. In der Spielbeschreibung heißt es: "Happy's Humble Burger Farm ist ein Abenteuer-Horror-Kochspiel aus der Egoperspektive. Lüfte die dunklen Geheimnisse der Happy’s Humble-Kette, indem du New Elysian City erkundest. Aber vernachlässige nicht deine Arbeitspflichten – und sieh zu, dass Happy zufrieden ist!Glückwunsch, du wurdest gerade für die Nachtschicht eingestellt! Du wirst ganz allein sein, aber wir vertrauen darauf, dass du damit umgehen kannst … In unserem ruhigen Restaurant am Stadtrand grillst du Hamburger, bedienst Fritteusen und schenkst Getränke ein. Die Kunden lieben unsere Speisekarte – sie kriegen einfach nicht genug von den Sandwiches Happy's Deluxe, Fantastic Fowl und Poppin' Pork. Die Pommes und Lachsnuggets verkaufen sich auch super. Ich habe sogar Gerüchte gehört, dass es bald Happy-Dogs und Desserts geben soll! Wenn jeder Gast eine Bestellung aufgibt, liegt es an dir, einen Plan zu erstellen und ihn richtig auszuführen.Wenn du Gästen die falsche Bestellung bringst oder zu lange brauchst, wird dies als Fehler gewertet. Wenn dir drei dieser Fehler unterlaufen – na ja, sagen wir einfach, Happy das Kalb ist gar nicht happy, wenn die Gäste unzufrieden sind. DU SOLLTEST HAPPY LIEBER NICHT VERÄRGERN. DAS KANNST DU UNS GLAUBEN. Aber hey, du schaffst das schon! Solange du Happy nicht verärgerst, wirst du keine Probleme haben! Wir glauben an dich!"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer