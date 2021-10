Undying: Emotionales Survival-Drama für PC und Konsolen im Anmarsch

Top-Down-Survival-Spiel inkl. Tag/Nacht-Zyklus in Echtzeit.

Spieler generierte Weltkarte

Eine Rogue-like Wiederspielbarkeit

Schöner Low Poly Art-Stil

Dutzende von NPCs, mit denen du interagieren kannst

Emotionale Geschichte über das Überleben und Loslassen

Schaue deinem Sohn beim älter weden zu, während dein KI-Partner von dir lernt

Unglaublicher Soundtrack

Screenshot - Undying (PC, PS4, Switch, One)

Mit Undying haben Vanimals und Skystone Games ein narratives Zombie-Survival-Abenteuer in der Mache, das noch 2021 im Early Access für PC erscheinen soll. Auf Steam kann man bereits eine kostenlose Demo des auch für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch angekündigten Überlebenskampfs ausprobieren. In der Spielbeschreibung heißt es: "Durch einen Zombie-Biss infiziert, sind Anlings Tage gezählt. Sie muss nun ums Überleben kämpfen, nicht für sich, sondern auch für ihren kleinen Sohn Cody. Sichere Codys Überleben in einer von Zombies verseuchten Welt, indem du ihn beschützt und ihm wertvolle Fertigkeiten beibringst, koste es, was es wolle.In diesem emotionalen Survival-Spiel übernimmst du die Kontrolle über Anling, deren Ziel es ist, dafür zu sorgen, dass ihr Sohn Cody in Sicherheit ist und weiterleben kann, nachdem sie sich verwandelt hat. Begrenzte Ressourcen müssen verwaltet werden, um Anlings Infektion zu verlangsamen und gleichzeitig sicherzustellen, dass sowohl Anling als auch Cody nicht vor Hunger oder Durst sterben. Anling muss ihrem Sohn überlebenswichtige Fertigkeiten wie Kochen, Handwerken und Kämpfen beibringen, bevor ihre eigenen Fertigkeiten schwächer werden. Es ist allerdings durchaus möglich, dass sie in bestimmten Situationen beginnt, sich auf ihn zu verlassen. Um diese lange Reise zu überleben, ist eine perfekte Balance zwischen der Suche nach Ressourcen und dem Ausbau von Codys Fertigkeiten nötig.Cody lernt durch die Aktionen seiner Mutter ständig dazu, vom Kampf bis hin zum Kochen. Sorge dafür, dass er die Grundlagen des Überlebens erlernt, bevor es zu spät ist. Begib dich stets auf die Suche nach Materialien. Man weiß nie, welcher Händler von Nutzen ist oder welchen brauchbaren Gegenstand du vielleicht herstellen kannst. Die Infektion bedroht Anling immer wieder auf Neue. Nutze deine Tage und mache das Beste aus der Zeit, die dir noch bleibt. Du wirst immer weiter voranschreiten müssen, denn die Zeit wartet nicht auf dich. Erstelle eine Weltkarte, die einzigartig für dein Spiel ist, indem du dich an sie erinnerst. Platziere strategisch wichtige Orte auf der Weltkarte, während Anling sich 'erinnert', wo sie sind. Verliere nie aus den Augen, wofür du kämpfst. Genieße die kleinen Momente..."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Trailer