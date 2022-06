Xenoblade Chronicles 3: Nintendo zeigt Direct-Präsentation mit vielen Infos

Xenoblade Chronicles 3: 20-minütige Direct-Präsentation

Die bekannte JRPG-Reihe Xenoblade Chronicles geht demnächst in ihre offiziell dritte Runde. Passend dazu wird es dieser Tage eine Präsentation von Nintendo mit neuen Infos geben.Seit nunmehr zwölf Jahren begeistern die Xenoblade Chronicles Fans auf der ganzen Welt. Inklusive Ableger- und Remaster-Titeln hat es die JRPG-Reihe auf bislang sechs Spiele geschafft, wobei die Hauptreihe lediglich zwei Teile umfasst. Aber das wird sich schon sehr bald ändern, denn Xenoblade Chronicles 3 ab 59,99€ bei vorbestellen ) steht bereits in den Startlöchern. Um den kurz bevorstehenden Release noch ein wenig weiter vorzubereiten, hat Nintendo eine Präsentation mit hoffentlich allerlei neuen Infos geplant.Das berichtet unter anderem Gematsu . Demnach will Nintendo am Mittwoch, dem 22. Juni 2022, um 16 Uhr deutscher Zeit eine Direct-Präsentation zeigen. Diese soll 20 Minuten in Anspruch nehmen und sich einzig und allein um Xenoblade Chronicles 3 drehen.Interessierte können sich das Ganze direkt bei YouTube zu Gemüte führen:Versprochen werden zahlreiche Informationen, aber Hinweise auf die konkreten Inhalte der Präsentation fehlen gegenwärtig. Xenoblade Chronicles 3 soll planmäßig am 29. Juli erscheinen und damit sogar zwei Monate früher, als zuvor angedacht war. Vorbestellungen sind bereits möglich.