Nazralath: The Fallen World: Nazralath: Soulslike in düsterer Fantasy-Apokalypse

Habt ihr Lust auf ein weiteres Soulslike? Nazralath stellt sich mit einem sehenswerten Trailer vor - düsterer Ritter in trostloser Fantasy-Welt, schaurige Kulissen, Third-Person-Kämpfe und viel Blut.Klingt wie 'ne Black-Metal-Kapelle, wird aber ein neues Action-Rollenspiel für PC. Nazralath. Auf der offiziellen Webseite outen sich die Entwickler Euclidean Studios als Fans von Planescape: Torment und Dark Souls , sowie der Kunst von Zdzislaw Beksinski und der Werke von H.P. Lovecraft. Das klingt schon mal nach einer spannenden Melange – wenig überraschend soll Nazralath: The Fallen World ein düsteres Action-Adventure mit reichlich Rollenspiel-Elementen werden. Dazu gibt's eine sich verzweigende Geschichte, freie Erkundung und viel Fokus auf die Atmosphäre der Spielwelt. Siehe auch: Trailer unten & Screenshots hier Die Macher nennen Nazralath "ein Kind all ihre Fähigkeiten, Kenntnisse und Inspirationen": "Es wird eine Spielerfahrung, die aus der Mechanik unserer Lieblingsspiele der Kindheit, den Texten unserer Lieblingsautoren und den Pinselstrichen unserer Lieblingskünstler gewebt wird. Wir halten es für eine frische Herangehensweise ans RPG-Genre und für eine Reinkarnation klassischer Spieledesign-Werte, die mit der Zeit verloren gegangen sind."