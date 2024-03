Dragon's Dogma 2: So löscht ihr euren Speicherstand via Steam

Öffnet in Steam die spezifischen Spieleinstellungen, in dem ihr in der Liste auf Dragon's Dogma 2 einen Rechtsklick macht und "Eigenschaften" auswählt.

Im Reiter "Allgemein" deaktiviert ihr nun die Option, dass eure Speicherstände in der Cloud gespeichert werden sollen.

wechselt zu eurer Steam-Installation auf der Festplatte

öffnet dort den Ordner "userdata" – solltet ihr darin mehrere Ordner mit Zahlen vorfinden, benutzt die Suche, um den Ordner "2054970" zu finden

in diesem findet ihr wiederum einen weiteren Ordner mit dem Titel "win64_save" oder auch nur "save"

diesen Ordner löscht ihr, denn darin befindet sich euer Speicherstand

Speicherstand auf der PS5 löschen

Öffnet eure Konsoleneinstellungen über das PS5-Menü

wechselt zum Reiter "gespeicherte Daten" und drückt anschließend auf "Aus Konsolenspeicher hochladen oder löschen"

in der folgenden Liste wählt ihr nun Dragon's Dogma 2 aus und geht auf "löschen"

Speicherstand auf der Xbox Series X|S löschen

auf dem Home Screen öffnet ihr "Meine Spiele & Apps"

wählt nun Dragon's Dogma 2 aus und drückt die Options-Taste auf dem Xbox-Controller

anschließend wählt ihr "Verwalten" aus und erhaltet eine Übersicht all eurer gespeicherten Spielstände – löscht diese

Wer eininbeginnt und danach feststellt, dass er doch lieber seinen Charakter anders aussehen lassen möchte, schaut schnell in die Röhre: Es gibtund keine Chance, noch einmal neuanzufangen – zumindest in der Theorie.Es gibt jedoch trotzdem eine Möglichkeit, ein komplett neues Abenteuer zu starten und das alte zu vergessen, selbst ohne den Einsatz der zum Release hinzugefügten. Allerdings solltet ihr dafür im besten Fall noch nicht allzu viel gespielt haben, denn ihr müsst euren. Wie das geht, verraten wir euch im Artikel.Solltet ihr wirklich in Dragon's Dogma 2 neuanfangen wollen, weil euch etwa das Aussehen, die Stimme eures Charakters oder Name nicht gefällt, dann müsst ihr im Handbetrieb euer Savegame löschen und auch dieAufmüsst ihr deshalb als erstes die Verbindung zur Steam Cloud speziell für Dragon's Dogma 2 deaktivieren. Andernfalls wird nämlich euer Savegame erneut herunterladen, falls sich dieser nicht mehr auf der Festplatte befindet:Ist dieser Schritt erledigt, könnt ihr euch nun auf die Suche nach dem Savegame begeben. Befolgt einfach die folgenden Schritte:Wenn ihr nun Dragon's Dogma 2 startet, sind alle eure. Ihr müsst also abermals die Optionen festlegen, könnt aber auch tatsächlich ein komplett neues Spiel starten.Spielt ihr Dragon's Dogma 2 auf der, ist die Vorgehensweise ähnlich, wenn auch etwas weniger kompliziert. Hier müsst ihr nur folgende Schritte beachten:Startet ihr im Anschluss das Rollenspiel, dürft ihr ebenfalls einbeginnen und euren Erweckten neu erstellen.Ist hingegen dieeure präferierte Videospiel-Plattform, müsst ihr folgendes tun, um euren Speicherstand von Dragon's Dogma 2 zu löschen:Habt ihr das gemacht, folgt nun die gleiche Prozedur wie auf den anderen Plattformen: Startet Dragon's Dogma 2 und ihr könnt einbeginnen. Die Einschränkung von lediglich einem Spielstand lässt sich damit zwar nicht umgehen, aber immerhin habt ihr trotzdem eine Chance, noch einmal von vorne anzufangen – wenn auch eher auf eine unpraktische Art und Weise., wie wir in unseremverraten. Noch, dessenwir so schnell wie möglich nachtragen werden.