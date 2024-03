Dragon's Dogma 2: Katapulte nutzen und neue Orte finden





I just found out you can use catapults to unlock new parts on the map in Dragon's Dogma 2! #DD2 pic.twitter.com/RhH1OsiDEg



— Peppo (@Peppo_LS) March 26, 2024

Wer durch die Welt vonstromert, der hat in der Regel nicht viel Zeit, jede Steinwand aufzu überprüfen: An jeder Ecke lauern Orks, Greifen, Harpyien und andere Gefahren.Es gibt aber auch ohnehin eine, um neue Wege freizuschalten, wie ein clever Spieler nun per Zufall herausgefunden hat. Alles was ihr braucht, ist einen großen Stein und ein besonders schlagfertiges Instrument, um diesen mit ordentlich Power durch die Luft zu schleudern. Der ein oder andere von euch denkt bestimmt schon an das deutsche Magazin mit Eistüten-Logo. Richtig: Gemeint ist natürlich dasAuf Twitter führt Nutzer Peppo_LS seinen Fund eindrucksvoll vor: Mithilfe eines wuchtigen Steinbrockens und einem beistehenden Katapult feuert er den Felsen ab und lässt ihn in einein einer Schlucht krachen. Anstatt abzuprallen, hinterlässt das geschleuderte Projektil eine Schneise der Verwüstung und öffnet einen, der vorher noch unbetretbar war.Falls ihr nun einen Selbstversuch starten wollt:, auch wenn es nicht sofort klappt. Wie die Kollegen von IGN herausgefunden haben, garantiert das Abfeuern des Katapults nicht zwangsläufig schon beim ersten Mal, dass euch der andernfalls nicht zugängliche Ort geöffnet wird. Undauf Rädern bedeutet auch, dass ein solches Geheimnis in der Nähe ist.Probiert alles aus, was euch in Vermund und Battahl so anlacht und lasst euch nicht davon abschrecken, wenn der erste Versuch nicht hinhaut. Falls ihr euch trotzdem oder gerade deshalb ein bisschen in der offenen Welt quält, hilft unser kleiner Guide, der verrät,. Und