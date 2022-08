Der Herr der Ringe (Arbeitstitel): Weta Workshop kündigt neues Spiel in Mittelerde an

Das erste Spiel von Weta Workshop





Vom VFX-Studio zum Spielentwickler

Weta hat bereits 2014 eine Abteilung für Videospiele gegründet und mit dem Spiel im Der-Herr-der-Ringe-Universum jetzt ihren ersten Titel angekündigt. Bis auf die Zusammenarbeit mit Private Division ist aber noch wenig bekannt. So wurde weder ein Genre, noch ein genaueres Szenario für das Spiel enthüllt. Fest steht nur, dass Middle-Earth Enterprises Weta Workshop die Lizenz für das Material der Literaturvorlage gegeben hat.Private Division erwähnt i n der Pressemitteilung , dass Weta damit die breiteste kreative Lizenz zur Verfügung stünde, das Lore der Bücher zu verarbeiten. Es ist also eher weniger davon auszugehen, die Reise der Gefährten mitzuerleben. Stattdessen werden eher Geschichten abseits der Reiseroute zwischen Auenland und Schicksalsberg im Mittelpunkt stehen, die dann wohl auch eher nicht vor den Mauern von Helms Klamm oder Minas Tirith stattfinden.Wer jetzt bei Weta Workshop hellhörig geworden ist, aber nicht so richtig weiß warum: Das neuseeländische FX-Studio, das gemeinsam mit Weta Digital den Konzern Weta bildet, ist vor allem durch die Zusammenarbeit mit Regisseur Peter Jackson weltweit bekannt geworden. 1990 war das Studio noch unter dem Name RT Effects beim bizarren Puppen-Film "Meet the Feebles" erstmals bei einer Jackson-Produktion involviert.Bei der Herr der Ringe Trilogie war Weta Workshop vor allem für die practical Effekts, Kostüme, Miniaturen und Kulissenteile zuständig und hat damit einen großen Teil zum Look der legendären Kino-Trilogie beigetragen. Peter Jackson ist bereits seit 1993 Teilhaber von Weta, das nach der in Neuseeland beheimateten Langfühlerschrecken-Familie benannt wurde. Die Bezeichung ist eine Abkürzung des Maori-Wortes Wetapunga, was "Gott der hässlichen Dinge" bedeutet.