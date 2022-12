Ein neues Need for Speed war lange kein großer Grund zur Freude. Nach acht langen Jahren sind bei Need for Speed Unbound jetzt aber endlich wieder die Racing-Spezialisten von Criterion Games am Runder. Kann die Action-Raserei in Lakeshore City zu altem Serien-Glanz zurückfinden, oder bleibt Need for Speed endgültig im Mittelmaß stecken? Unser Video-Test gibt Antwort!