Silent Hill 2 Remake: "Der wichtigste Test" für die Entwickler von Bloober Team





The folks at @BlooberTeam recently released their Annual Report with some interesting imagery and tidbits:



- In regards to Silent Hill 2 Remake: "We do not hide it internally or externally - this is the most important test of our actions. We are not only excited, but at the same… pic.twitter.com/E5hYQwGpNh



— Will | Horror Game Central 👁️ (@ResiEvilCentral) April 26, 2024

Während Fans des Horror-Hits gespannt darauf warten, die Neuauflage endlich in den Händen zu halten, geben die Entwickler vonuns ein vielversprechendeszum Schaffensprozess hinter demEben jenes sollerscheinen – und den jüngsten Worten seiner Macher zufolge dürften wir uns auch weiterhin darauf einstellen. So sei man intern nicht nur „aufgeregt“, sondern sogar „sehr zuversichtlich“.Im Rahmen eines jüngst veröffentlichtenäußerten sich die kreativen Köpfe von Bloober Team nun mit ein paar mutmachenden Worten zum bevorstehenden Release des Silent Hill 2 Remakes. So sei dieses für die Entwickler des Studios die bislang, ihr Können unter Beweis zu stellen und in einen Erfolg umzumünzen.„Wir machen weder intern noch extern einen Hehl daraus – dies ist der wichtigste Test für unser Handeln. Wir sind, was dasanbelangt“, so heißt es in den Berichten des Annual Reports, wie aus dem obigen Twitter-Post von ResiEvilCentral hervorgeht.Außerdem sei Bloober Teamsdavon überzeugt, dass man schon bald in der Lage sei, einensowie die entsprechendenbekannt geben zu können. Die mit Spannung erwartete Neuauflage befände sich „in den finalen Zügen der Arbeit“ ( via MauroNL).Zuletzt veröffentlichte man einen– von dem sich aber nicht nur Fans, sondern. Und auch die Kritik an dernahm man sich zu Herzen, sodass sich die