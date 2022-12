Amnesia: The Bunker: Neue Sandbox-Horrorerfahrung mit halboffener Welt angekündigt

Amnesia: The Bunker – Halboffene Welt und eine Pistole

Release bereits in wenigen Monaten

Entwickler Frictional Games kehrt zu Amnesia zurück: Mit Amnesia: The Bunker kündigen die Horrorspezialisten den mittlerweile vierten Serienteil an. Für diesen wagt sich das Studio an ein paar größere Änderungen.Die offensichtlichste betrifft das Szenario: Dem Namen gerecht versetzt euch Amnesia: The Bunker in einen verlassenen Bunker aus dem Ersten Weltkrieg. Dort schlüpft ihr in die Haut des französischen Soldaten Henri Clément, der es mit einer stets präsenten Bedrohung zu tun bekommt. Warum diese dort ist und was mit den restlichen Soldaten passiert ist, soll im Laufe der Handlung geklärt werden.Neben dem frischen Setting sollen aber vor allem die spielerischen Änderungen herausstechen. Statt abgetrennter Level erwartet euch in Amnesia: The Bunker eine halboffene Spielwelt, die ihr weitgehend frei und nach eigenem Ermessen erkunden könnt. Dies kombinieren die Entwickler mit einer Sandbox-Spielerfahrung, in der es für jede Aufgabe und jedes Rätsel mehrere Lösungen geben soll, die ihr selbst herausfinden müsst.Jede Entscheidung, die ihr dabei trefft, soll entsprechende Auswirkungen haben. Schließlich werdet ihr permament von einem dunklen Monster verfolgt, welches auf eure Aktionen dynamisch reagiert. Klassische Skript-Events soll es in Amnesia: The Bunker so gut wie gar nicht geben.Darüber hinaus seid ihr als Clément nicht ganz wehrlos: Der Protagonist ist mit einem Revolver und einer lauten Dynamo-Taschenlampe ausgestattet. Zudem könnt ihr unterwegs Ressourcen einsammeln und hilfreiche Gegenstände herstellen. Trotz der Bewaffnung soll es aber dennoch möglich sein, den Überlebenskampf nur mit Schleichen zu überstehen.Allzu lange muss auf den Release von Amnesia: The Bunker nicht gewartet werden. Das Horrorospiel soll bereits im März 2023 für den PC (Steam und Epic Games Store), die PlayStation 4, Xbox One und Xbox Series X | S erscheinen. Ein Preis steht derzeit noch nicht fest.Falls ihr euch aber lieber über Weihnachten gruseln wollt, dann werft doch einen Blick auf The Callisto Protocol. In unserem Test erfahrt ihr mehr zum neuen Spiel der ehemaligen Dead Space-Entwickler.