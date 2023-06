Summer Game Fest 2023: Alle gezeigten Spiele des großen Events samt Final Fantasy und Spider-Man im Überblick

Prince of Persia: The Lost Crown

Mortal Kombat 1

Path of Exile 2

Street Fighter 6

Dead by Daylight

The Witcher-Serie

Witchfire

Crossfire: Sierra Squad

Remnant 2

Sonic Superstars

Honkai: Star Rail

Lies of P

Sand Land

Throne and Liberty

Warhaven

Alan Wake 2

Warhammer 40.000: Space Marine 2

Yes, Your Grace Snowfall

John Carpenter's Toxic Commando

Baldur’s Gate 3

Marvel's Spider-Man 2

Palworld

Lord of the Rings: Return to Moria

Banishers: Ghosts of New Eden

Like a Dragon: Gaiden – The Man Who Erased his Name

Under the Waves

Call of Duty: Modern Warfare Warzone

Fae Farm

Lysfanga: The Time Shift Warrior

Immortals of Aveum

Fortnite

Final Fantasy 7 Rebirth