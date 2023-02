Judas: Release-Zeitraum für den Shooter der Bioshock-Macher eingegrenzt

Judas: Neues Futter für Bioshock-Fans in spätestens zwei Jahren

Was wissen wir bislang zu Judas?

Erstwurdedas erste Mal der Öffentlichkeit präsentiert, nun gibt es bereits eine Deadline –soll der Shooter erscheinen.Das bestätigte Strauss Zelnick, der CEO von Publisher Take-Two, in einem Gespräch mit IGN. Mittlerweile ist die Information auch in einem Finanzbericht des Unternehmens aufgetaucht. Bei Judas handelt es sich um den Debüt-Titel von Ghost Story Games, dem Nachfolge-Entwicklerstudio von Irrational Games, die für die-Spiele verantwortlich waren.Wie IGN berichtet, hat Branchen-Gigant Take-Two vor, insgesamt 87 Spiele bis Ende März 2025 zu veröffentlichen und Zelnick zufolge gehört auch der First-Person-Shooter zu dieser beeindruckenden Anzahl. Auch wenn Verschiebungen immer möglich seien, soll der CEO sich zuversichtlich gezeigt haben und nicht am erwarteten Release-Zeitraum zweifeln:„In den letzten paar Jahren ist uns ein bisschen was durchgerutscht. Wir fühlen uns jetzt sehr standsicher und ich bin sehr zuversichtlich angesichts der kommenden Planung. Natürlich besteht immer die Möglichkeit, dass etwas durchrutscht, aber die Teams scheinen sehr gut zu funktionieren und ich bin sehr optimistisch, dass wir kontinuierlich großartige Titel auf den Markt bringen.“Sollte Zelnick mit seinen selbstbewussten Prognosen Recht behalten, dürfen sich Bioshock-Fans in spätestens zwei Jahren auf Judas freuen. Bis dahin bekommen wir sicherlich auch noch weiteres Material zum Titel von Ghost Story Games geliefert, denn bislang läuft das Marketing noch auf Sparflamme.Eins steht natürlich fest:, Creative Director der Bioshock-Spiele, hat auch bei Judas seine Finger im Spiel. Das dürfte Fans seiner vorherigen Werke bereits im Enthüllungstrailer zum Spiel aufgefallen sein, denn der kommende Shooter erinnert in vielerlei Hinsicht an die beliebten Sci-Fi-Shooter mit Story-Fokus.Genau wie die Bioshock-Spiele soll auch Judas ein reiner Singleplayer-Shooter werden, Entscheidungen beinhalten und Spielern neben Schusswaffen eine Reihe an magischen Fähigkeiten wortwörtlich an die Hand geben. Wenn alles klappt, erscheint der Titel dann bis spätestens Ende März 2025 auf