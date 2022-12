Death Stranding 2: Künstlerprofil deutet auf möglichen Release-Termin des Sequels hin

Death Stranding 2: Nachfolger könnte möglicherweise erst 2024 erscheinen

Death Stranding 2 ist schon jetzt ein heiß diskutiertes Sequel: Hideo Kojimas kontroverser Paketsimulator geht in die zweite Runde, wie man frisch bei den diesjährigen Game Awards enthüllte Interessierte Spieler fragen sich, worum es im Nachfolger gehen könnte, was sich aus dem ersten Trailer schließen lässt und welche neuen Schauspieler neben Elle Fanning und Shioli Kutsuna die Riege an Hollywood-Stars noch bereichern werden. Andere wiederum fragen sich, ob es dieses Sequel überhaupt braucht. Schenkt man den Gerüchten Glauben, bekommen wir aber erst 2024 Antworten auf diese Fragen.Ursache dieser Gerüchte ist das Profil von Frank Aliberti auf ArtStation . Der Künstler ist aktuell bei 2K Games tätig, hat in seiner Vergangenheit aber auch bei der Visual Arts-Abteilung der PlayStation Studios gearbeitet. Auf seinem Profil sind alle Spiele zu sehen, bei denen er bereits involviert war oder sein wird, darunter auch unangekündigte Titel.Für eine kurze Zeit war auf Alibertis Profil auch Death Stranding 2 zu sehen, und zwar mit dem Release-Zeitraum 2024. Mittlerweile wurde der Eintrag von Kojimas aktuellem Projekt wieder gelöscht, auf ResetEra lässt sich aber noch ein Screenshot finden, der den Eintrag in Alibertis Profil samt Release-Termin zeigt. Ob es sich dabei tatsächlich um den geplanten Zeitraum oder lediglich einen unbedeutenden Platzhalter handelt, ist natürlich unklar.Weder Aliberti, noch Kojima oder gar Sony haben sich bislang zu dem Vorfall geäußert und dürften auch weiterhin Stillschweigen bewahren. Dass Death Stranding 2 noch etwas brauchen könnte, scheint aber nicht unwahrscheinlich: Bei der Ankündigung des PlayStation 5-exklusiven Titels verriet Kojima, dass er aufgrund der Pandemie inhaltlich einiges über den Haufen geworfen hat Weil die Wartezeit bis 2024 länger scheint als jede Zustellung in Death Stranding, liefert Kojima gleich die passenden Mittel zur Ablenkung. Die Film-Adaption von Death Stranding beispielsweise, bei der vor kurzem die Arbeiten begonnen haben . Klar, die wird vermutlich erst nach dem Spiele-Sequel erscheinen, aber immerhin verkürzen kommende Trailer die Wartezeit.Weitere fünf Minuten bis zum Release lassen sich aktuell mit kostenlosen Avataren zu vertreiben: Anlässlich der Ankündigung des Nachfolgers spendiert euch Kojima Productions nämlich exklusive Profilbilder von Death Stranding 2 auf der PlayStation 4 und 5 , die ihr euch ganz einfach auf eurer Konsole sichern könnt.