Dark and Darker: Überraschungshit bei Steam entfernt, aber die Entwickler wehren sich ausführlich

Ironmace weist Vorwürfe zurück

Schwere Zeiten für: Der Extraction-Dungeon-Crawler wurde vonentfernt. Grund ist ein anhaltender Streit zwischen dem Entwicklerstudio und Nexon rund um Ideen- und Datendiebstahl.Anfang Februarund wusste auch unzählige Twitch-Zuschauer vor die Monitore zu locken. Für April ist eine nächste Testphase geplant, aber die könnte nun ins Wasser fallen, denn Dark and Darker ist auf Steam nicht mehr verfügbar. Der südkoreanische Publisher Nexon hat das veranlassen lassen, da man dem Entwicklerstudio Ironmace vorwirft, die Idee mitsamt Dateien und Assets geklaut zu haben.Nexon behauptet schon seit einiger Zeit, dass Ironmace die Idee von Dark and Darker nur geklaut habe. Viele Mitarbeiter des Studios hätten früher bei Nexon an einem Projekt namens P3 gearbeitet, welches sehr starke Ähnlichkeiten zum Dungeon-Crawler aufweisen soll. Einer dieser Mitarbeiter, welcher namentlich nicht näher genannt wird, soll zudem angeblich während seiner Tätigkeit zahlreiche Assets des Publishers entwendet haben. Später habe er gekündigt, mit Ironmace sein eigenes Studio gegründet und viele Ex-Entwickler von P3 abgeworben.In dieser Zeit habe Nexon schließlich die Entwicklung von P3 eingestellt. Dark and Darker, so der Vorwurf, würde aber nun auf den Ideen und den gestohlenen Assets basieren. Anfang März kam es deshalb bereits zu einer Polizeidurchsuchung des Studios, wie Gamesindustry berichtet, bei der jedoch laut Ironmace nichts gefunden wurde.Trotzdem ist Dark and Darker mittlerweile nicht mehr auf Steam vertreten. Nexon hat gemäß der Informationen von Ironmace eine Unterlassungserklärung und eine DMCA-Abmahnung verschickt, die zur Folge hatte, dass das Spiel auf Steam entfernt wurde. Das Team arbeite jedoch daran, so heißt es bei PCGamesN , dass man die Problematik so schnell wie möglich aus der Welt schaffen werde.Mittlerweile hat sich Ironmace ausführlich zu den Vorwürfen seitens Nexon geäußert (via Reddit ). Wenig überraschend weist das junge Entwicklerteam diese entschieden zurück und zeigt auf, wieso Dark and Darker zwar von P3 inspiriert wurde, aber zu keiner Zeit gestohlene Daten verwendet worden sind. Stattdessen habe das Team sehr darauf geachtet, die Entwicklung komplett von vorne zu beginnen, so dass es gar nicht erst zu einer solchen Situation kommt.Sämtliche Assets in Dark and Darker seien entweder selbst erstellt oder über den Unreal Marketplace erworben – für Letzteres werde man demnächst eine Liste veröffentlichen, die genau aufzeigt, woher welche Grafik stammt. Dies sei auch einer der Gründe, warum die Entwicklung des Spiels so zügig voranschreitet. "Nur weil es für ein großes bürokratisches Unternehmen wie Nexon schwierig sein mag, Spiele in einem so kurzen Zeitrahmen zu entwickeln, heißt das nicht, dass es für ein anderes Studio, ob groß oder klein, neu oder alt, unmöglich ist, Spiele schnell zu entwickeln" heißt es von Ironmace.In der Stellungnahme geht man außerdem auf den Vorwurf ein, dass bestimmte Artworks und die generelle Idee der Spielwelt kopiert worden sind. Laut Ironmace habe man sich bei Dark and Darker für klassische Fantasy-Klischees entschieden, die recht generisch sind und in vielen Genrevertretern zu finden seien. Man habe sogar die KI ChatGPT nach einer Beschreibung für ein PvP-Dungeon-Crawling-Spiel gefragt und eine Antwort erhalten, welche eine Ähnlichkeit zum Konzept von Dark and Darker aufweisen würde.Schlussendlich, so beendet Ironmace den eigenen Beitrag, fordert man Nexon auf, die Vorwürfe fallen zu lassen. Alternativ würde man einen Vergleich der Quellcodes und Assets von Project P3 und Dark and Darker zustimmen, um aufzuzeigen, dass nichts gestohlen wurde. Man möchte die Angelegenheit möglichst schnell und entschlossen zu einem Ende führen.