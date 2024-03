Cities Skylines 2: Der Mod-Support ist ein "Desaster"

Erster DLC sorgt für noch mehr Kritik

Auf dieses Update haben viele Spieler vongewartet: Endlich unterstützt der Städtebausimulator von offizieller Seiteund öffnet damit zahllosen Verbesserungen Tür und Tor – oder etwa nicht?Erste Meldungen deuten derzeit an, dass offenbar auch der Mod-Support unter einigenleidet, die ihn aktuell nahezu unbrauchbar machen. Ebenfalls in der Kritik? Ein, der viele negative Rezensionen auf sich zieht.Was beim Vorgänger zum Erfolg beigetragen hat, sollte nun auch Cities Skylines 2 helfen: Mods aus der Community. Monate nach dem PC-Release des Strategiespiels veröffentlichten Paradox und Colossal Order amdie erste Iteration ihres Mod-Supports, welcher fortan nicht mehr auf den Steam Workshop setzt. Stattdessen läuft alles über, denn früher oder später sollen die Modifikationen auchkompatibel sein.Die Freude bei Spielern währte aber offensichtlich nicht allzu lange. Die kürzlich erfolgten Steam-Rezensionen sind, wobei Cities Skylines 2 auch insgesamt nur bei "ausgeglichen" steht. Die jüngste Kritik widmet sich allerdings nicht exklusiv den immer noch vorhandenen Bugs und Performanceschwächen, sondern auch der frisch erfolgten Neuerung.Laut verschiedenen Rezensionen ist es beispielsweise gar nicht erst möglich, Mods über die Paradox-Plattformoder aber sie werden im Spiel nicht richtig erkannt. Ein Nutzer bezeichnet das komplette System als "Desaster", ein anderer fasst es mit den Worten "Die Mods funktionieren schlicht und ergreifend nicht" zusammen. Andere kritisieren wiederum, warum man nicht erneut auf den Steam Workshop zurückgegriffen hat, denn dieser hätte beim Vorgänger ordnungsgemäß funktioniert.Doch nicht nur der fehlerhafte Mod-Support ist Anlass dafür, dass die Stimmung abermals ins Negative rutscht. Stattdessen wird auch die Veröffentlichung desfür Cities: Skylines 2 zum Preis von rund zehn Euro kritisiert. Gerade einmal fünf Prozent von über 300 abgegebenen Stimmen fallen auf Steam zur Erweiterung positiv aus.Neben dem Umstand, dass den Entwicklern vorgeworfen wird, falsche Prioritäten zu setzen und sie sich lieber auf die Verbesserung der Performance konzentrieren sollten, ist auchetlichen Käufern ein Dorn im Auge. Trotz des eindeutigen Bezugs zum Strand, würde das Asset-Pack nur bedingt diesen Anspruch erfüllen, denn Sand gibt es in den Städten so gut wie gar nicht – "Wo ist der Strand für die Strand-Grundstücke?", heißt es beispielsweise in einer Rezension.Derdürfte angesichts des jüngsten Updates damit weiter anhalten, auch wenn sichäußerte.