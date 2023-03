Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin: Düsteres Spiel im Stile von God of War geplant

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin – Düstere Erzählung in der Zukunft

Release noch Jahre entfernt

Ein AAA-Spiel im Stile vonauf Basis der? Was sich nach einem kuriosen Traum eines Fans anhört, wird Wirklichkeit: Gegenüber Polyon bestätigt Paramount entsprechende Pläne.Nach den eher nostalgischen Abenteuern vonundwill man nun beim Lizenzträger offenbar in ein deutlich höheres Regal greifen. Als Vorlage soll der Comicdienen, der ohnehin schon eine düstere Geschichte der pizzaliebenden Mutanten-Schildkröten erzählt.Der Comic The Last Ronin erschien 2020 und erzählt eine ungewöhnliche Geschichte: Im New York der Zukunft gibt es nur noch einen überlebenden Ninja Turtle, der mit einer schwarzen Maske bekleidet in den Kampf gegen den Foot Clan zieht. Dabei nutzt er die vier typischen Waffen der originalen Turtles: Bo-Stab, Nunchaku, Sai und Katanas. Wer sich hinter dem Kostüm verbirgt und was mit den Ninja Turtles passiert ist, wird im Laufe des Comics nach und nach aufgeklärt.Diese Geschichte will Paramount zukünftig auch in einem Videospiel erzählen, wie Doug Rosen, der Senior Vice President für Spiele und neue Medien beim Filmstudio, gegenüber Polygon verrät. The Last Ronin wird ein Third-Person-Action-Rollenspiel im Stile von Sonys jüngsten God of War-Spielen, in der man wie in der Comic-Vorlage vorrangig nur einen Charakter spielen wird. Zwar wird es vermutlich Rückblenden geben, in denen Spieler zumindest temporär auch in die Rollen anderer Turtles schlüpfen werden, aber in erster Linie dreht sich die Geschichte um den namensgebenden letzten Ronin.Was für die Story gilt, soll auch für die optische Darstellung gelten: The Last Ronin soll sich eher an ein erwachsenes Publikum richten. Während frühere Spiele der Teenage Mutant Ninja Turtles meist recht bunt und verspielt ausgefallen sind, wird die neue Comic-Umsetzung offenbar einen realistischeren Ansatz verfolgen. Wie genau das am Ende aussehen wird, bleibt jedoch noch abzuwarten.Gemäß Doug Rosen hat man bereits das richtige Entwicklerstudio gefunden, um The Last Ronin als großes AAA-Spiel umzusetzen. Den Namen wollte er allerdings noch nicht verraten. Das hat einen simplen Grund: Die Entwicklung befindet sich ganz am Anfang und der Release ist noch einige Jahre entfernt. Das gilt auch für erstes Bild- und Videomaterial, welches derzeit noch nicht existiert – zumindest für die Öffentlichkeit.Die aktuelle Meldung ist daher wohl mehr eine Art Bestätigung, dass man große Pläne bezüglich der Turtles-Franchise verfolgt und nicht als klassische Ankündigung zu verstehen. In der Zwischenzeit kann man sich unterhaltsam mit den vier Turtles und weiteren Charakteren durch Manhattan prügeln,