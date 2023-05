Loop8: Summer of Gods: Umfangreicher Trailer zum japanischen Zeitschleifen-Rollenspiel

Loop8: Summer of Gods – Satte sechs Minuten Gameplay zum Zeitschleifen-Abenteuer

Wer Lust auf Ferien in einem malerischen Küstendorf hat, der braucht dieses Jahr nicht eigens in den Urlaub zu fahren, sondern kann beim Rollenspielvorbeischauen.Der für denerscheinende Titel entführt euch nämlich direkt nach Ashihara, wo ihr in der Rolle von Protagonist Nini immer wieder den August von 1983 erleben und das Dorf vor dem drohenden Untergang befreien müsst. Was sich hinter Loop8: Summer of Gods spielerisch verbirgt, skizziert euch hingegen derMit eineraus rundenbasierten Kämpfen und Dialog-lastigem Kennenlernen der verschiedenen Charaktere mutet Loop8: Summer of Gods durchaus wie ein entfernter Verwandter der-Reihe an und dürfte die Wartezeit bis zum hoffentlich kommenden sechsten Ableger zumindest ein bisschen verkürzen.Der neue, leider rein japanische Trailer nimmt euch mit nach Ashihara und gewährt sowohl dem Alltagsgeplänkel mit den Dorfbewohnern als auch den Auseinandersetzungen mit den sogenannten Kegai einen Platz im Rampenlicht. Im Gegensatz zum Trailer wird das fertige Spiel neben der japanischen Synchronisation auch auf Englisch zu hören sein – undbieten.Zumindest Sprachbarrieren sollte es also keine geben, wenn ihr euch den Kopf über diezerbrecht, in der Loop8: Summer of Gods stattfindet. Um sowohl Ashihara als auch den Rest der Welt zu retten, müsst ihr nämlich immer wieder die Zeit zurückdrehen, den August 1983 erneut erleben und beobachten, wie eure Handlungen diekönnt ihr euch dann den fiesen Kegai stellen, die Bewohner von Ashihara kennenlernen und gemeinsam mit neuen Freunden den drohenden Untergang aufhalten. Damit erscheint Loop8: Summer of Gods übrigens zeitgleich mit Diablo 4: Sanktuario öffnet ebenfalls am 6. Juni seine Höllentore undreinschnuppern.