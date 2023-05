Fields of Mistria: Eine klassische Farm Sim weckt Erinnerungen an Sailor Moon

Fields of Mistria: Eine klassische Spielerfahrung

Heißer Kakao im Winter? Da sagt man doch nicht nein dazu.

Noch kein fester Releasetermin

Der Markt an Farming Sims im Stile vonodernimmt nicht ab. Mitschickt sich nun ein Genrevertreter dazu an, besonders Fans von Animes der 90er-Jahre abzuholen, insbesondere vonFields of Mistria stammt aus der Feder des jungen Entwicklerteams NPC Studio, die schon seit einigen Jahren an ihrem "geistigen Nachfolger der Farm-Sim-RPGs der späten 90er Jahre" arbeiten. Das sieht man dem Spiel auch optisch aufgrund seines pixellastigen, aber dennoch detailverliebten Stils an. Darüber hinaus trieft eine ganze Ecke Sailor Moon aus dem Charakterdesign.Rein spielerisch geht Fields of Mistria basierend auf der Steam-Produktbeschreibung keine Experimente ein: Als Spieler landet ihr im namensgebenden Dörfchen Mistria und erhaltet euren eigenen Bauernhof, den ihr frei bewirtschaften dürft. Die einzige Bedingung? Ihr müsst den Bewohnern helfen, Mistria wieder zum alten Glanz zu führen, nachdem ein Erdbeben verheerenden Schaden anrichtete und zugleich Magie entfachte.Um das zu bewerkstelligen gilt es die ganz typischen Aufgaben einer Farm-Sim abzuarbeiten: Gemüse und Obst anbauen, sich um Tiere kümmern, angeln, in der Mine nach seltenen Mineralien graben, kleine und größere Gegner bekämpfen, an verschiedenen Festtagsaktivitäten teilnehmen und die unzähligen Dorfbewohner kennenlernen. Mit manchen könnt ihr sogar langfristig eine Ehe eingehen, wobei es laut den Entwicklern diesbezüglich keine Geschlechtereinschränkung gibt.Die Besonderheit von Mistria liegt im bereits erwähnten Charakterdesign: Das erinnert mitunter sehr stark an Sailor Moon oder ähnliche Animes: Bunte Haare und auffällige Oufits garniert mit einem Zeichenstil, der seine Inspiration kaum zu verdecken mag. Darüber hinaus gibt es in Fields of Mistria auch Magie, die die ihr erlernen könnt, um euch die Arbeit auf dem Hof und in der Mine zu erleichtern.Wem es nun ein wenig in den Fingern zuckt, der muss sich leider noch in Geduld üben: Fields of Mistria hat aktuell noch keinen Releasetermin. Allerdings kommt die Entwicklung Stück für Stück gut voran und mittlerweile haben die Macher fast alle heiratsfähigen Charaktere vorgestellt.Es sollte also im besten Falle nicht mehr allzu lange dauern bis das Team von NPC Studio einen ungefähren Releasetermin von Fields of Mistria verraten kann. Bis dahin könnt ihr euch ja mit einer anderen Stardew Valley-Alternative auseinandersetzen,. Inwartet derweil eine