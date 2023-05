The Case of the Golden Idol: Point-and-Click-Adventure rätselt in Kürze auf der Nintendo Switch

The Case of the Golden Idol: Mörderischer Mai auf der Switch

Wer auf knackige Kopfnüsse und Point-and-Click-Adventure steht, der dürfte vergangenes Jahr eigentlich nicht anvorbeigekommen sein.Hobby-Detektive ohne Heimrechner haben aber bislang in die Röhre geguckt, schließlich erschien der mysteriöse Mordfall rund um zwölf Opfer und vierzig Jahre vorerst nur für den PC. In wenigen Tagen könnt ihr aber auch auf derermitteln und euch mit Knöpfen oder Fingern durch die bizarre Geschichte rätseln.und damit nur wenige Tage bevor der Monat sein Ende nimmt, erscheint The Case of the Golden Idol samt frisch veröffentlichtemauf der Nintendo Switch. Wie bereits erwähnt, müsst ihr in dem Point-and-Click-Adventure das Geheimnis um eine Mordserie lüften und dabei Tatorte untersuchen, Verdächtige befragen und Hinweise finden.Um sich von der Genre-Konkurrenz abzuheben, brüstet sich The Case of the Golden Idol mit einer sehr, deren Lösung euch nicht schon nach ein paar Klicks vorgekaut wird. Stattdessen müsst ihr selbst Schlussfolgerungen ziehen, den Schuldigen finden, sein Motiv ans Tageslicht und den Täter vor Gericht bringen.Trotz moderner Hardware spielt The Case of the Golden Idol vor unserer Zeit: Im, genauer gesagt 1742 beginnt das vierzig Jahre umspannende Verbrechen, während der DLC ein Jahr zuvor angesiedelt ist, drei neue Szenarien enthält und wahlweise als Bundle zusammen mit dem Hauptspiel oder einzeln erhältlich sein wird – letzteres ist natürlich nur bei Besitz des Hauptspiels möglich.In den verbleibenden drei Tagen bis zum Nintendo Switch-Release von The Case of the Golden Idol könnt ihr noch einmal eure Spürnase trainieren und den obenanschauen. Und falls ihr noch nach anderen mysteriösen Mordfällen sucht, empfehlen wir euch