Persona 6: Soll Gerüchten zufolge schon nächstes Jahr erscheinen

Persona 6: Release Gerüchten zufolge bereits nächstes Jahr

Multiplattform-Strategie von Sega

Seit dem Release von Persona 5 vor gut sechs Jahren erschien das Spiel in einer verbesserten Version und bekam zwei Spin-Offs, doch aufwarten Fans bislang vergeblich.Glaubt man einem, ist der begehrte Nachfolger aktuell für eine Veröffentlichung Ende 2024 geplant und soll dannauf der PlayStation 5 seine Wurzeln schlagen – zumindest für eine gewisse Zeit. Die offizielle Enthüllung von Persona 6 könnte aber wohl noch eine Weile auf sich warten lassen.Verantwortlich für das aktuelle Gerücht rund um Persona 6 ist der Branchen-Insider, der angesichts seiner bisherigen Prophezeiungen rund umunddurchaus auf eine beachtliche Erfolgsbilanz zurückschauen kann. In seinem YouTube-Podcast sprach er nun über einen möglichen Release-Zeitraum vom nächsten Persona-Titel.Wie bereits erwähnt, werde das angeblich fürgeplante Spiel zunächst ausschließlich auf der PlayStation 5 erscheinen, bevor auch Xbox- und PC-Spieler in den Genuss des Titels kommen. Microsoft könnte womöglich ebenfalls versuchen, sich eine Zeitexklusivität des Rollenspiels zu sichern und damit die aktuellen Gerüchte untergraben, so Nate weiter.Auf eine baldige Enthüllung sollten Fans trotz der aktuellen Gerüchteküche nicht hoffen. In den Kommentaren unter seinem Video schreibt Nate: „Die Ankündigung von Persona 6 wurde bereits einmal verschoben. Atlus hat andere Projekte, die sie ankündigen wollen, bevor sie sich auf Persona 6 fokussieren.“ Auch das mutmaßlich geplantekönnte der Enthüllung eines neuen Ablegers aktuell im Weg stehen.Gegenüber Famitsu (via ResetEra ) gab der Vizepräsident von Sega bekannt, dass der „gleichzeitige weltweite Release auf mehreren Plattformen der Rückenwind für Titel sei“ und man sich auch der „globalen Entwicklung von Atlus-Titeln bewusst“ sei. Dass Persona 5 Royal mittlerweile auferhältlich ist, unterstreicht diese Aussage – ursprünglich war der Titel aber nur auf der PlayStation zu finden.Egal ob sich die Gerüchte rund um Persona 6 bewahrheiten oder nicht: Der nächste Teil der beliebten Rollenspielreihe dürfte noch eine Weile auf sich warten lassen, schließlich ist momentan nicht mal dieoffiziell bestätigt. Wir haben trotzdem schon ein paar Wünsche parat,