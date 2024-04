Star Wars Outlaws: Keine Türme, aber viel zu tun

Der Ruf, der Attentäter anlockt

Türme ingehören eigentlich zum guten Ton, auch wenn das Unternehmen in den letzten Jahren zunehmend von seiner eigenen Formelhaftigkeit abgerückt ist.wird sich diesem Trend anschließen und auf das einstige Kernelement komplett verzichten.Stattdessen will das Entwicklerteam von Massive Entertainment einebieten, die man gerne erkundet und bei der es auch jede Menge zu tun gibt. Sowohl auf den verschiedenen Planeten, als auch im Weltraum. Als wäre das nicht schon genug, müsst ihr zudem auf euren Ruf achten, denn andernfalls drohen Verfolgungsjagden quer durch die Galaxie.Die englischsprachigen Kollegen von Game Informer hatten vor kurzem die Möglichkeit, mit Creative Director Julian Gerighty über Star Wars Outlaws zu sprechen. Dabei drehte sich auch viel um dieder offenen Spielwelt, die euch in dem für den 30. August 2024 geplanten Action-Adventure erwartet. In dem Gespräch nimmt er direkt eine Sorge aus dem Spiel, die Fans anlässlich von Ubisofts Vergangenheit haben: Es wird in Star Wars Outlawsgeben, mit denen ihr die verdeckten Bereiche der Karte aufdeckt.Stattdessen wird man wohl die einzelnen Planeten durch das reine Erkunden für sich entdecken, so wie man es auch aus anderen Open World-Spielen gewohnt ist. Damit es nicht zu langweilig wird, soll es auf jeden der bisherund auch im Weltraum selbst jede Menge zu tun geben."Die Umlaufbahnen der einzelnen Planeten oder Monde, die wir geschaffen haben, mussten also mit vielen verschiedenen Dingen bevölkert sein. Und wir wolltenerschaffen, also fliegt man mit einem Hyperantrieb von der Umlaufbahn eines Planeten zur Umlaufbahn eines Planeten. Alle unsere Weltraumgebiete sind somit voll von Dingen, die man erledigen kann", so Gerighty weiter.Und während man all diese verschiedenen Aufgaben erledigt, dreht sich alles immer um den eigenen: Als Outlaw seid ihr mit Protagonistin Kay Vess nicht an eine bestimmte Fraktion gebunden, sondern könnt selbst entscheiden, für wen und in welchem Umfang ihr Aufträge annehmt. Dabei kann es auch vorkommen, dass euch ein Syndakt auffordert, einem anderen zu schaden. In diesem Fall solltet ihr jedoch aufpassen, dass ihr es euch nicht mit einem Vertreter ganz besonders verscherzt, denn dann droht"Wenn man bei ihnen einen schlechten Ruf hat, werden sieauf einen hetzen, und das will man wirklich nicht", merkt der Creative Director für Star Wars Outlaws im Interview an. Auf der anderen Seite erhaltet ihr Zugriff auf, Ressourcen und Zugang zum Geheimquartier der jeweiligen Fraktionen, wenn ihr bei ihnen besonders beliebt seid. Das hat sogar noch einen weiteren Vorteil: Ihr bekommt die Möglichkeit, sie auszurauben. Denn jedes Syndikat wird einen speziellen Tresorraum bieten, in dem sich etwas besonders Wertvolles befindet.Diesen könnt ihr aber nur erreichen, wenn ihr einbrecht, selbst wenn euer Ruf ausgezeichnet ist. Unter der diebischen Aktion müsst ihr nicht leiden, sofern ihr euch nicht erwischen lasst. Unterläuft euch hingegen ein Malheur, müsst ihr mit etwaigenrechnen, die garantiert nicht gewaltfrei über die Bühne gehen.Wer sich selbst alsunter Beweis stellen möchte, muss sich noch ein paar Monate gedulden.fürunderscheinen.