Cyberpunk 2077: Phantom Liberty: Interview mit einer Band, die es ins Radioprogramm des Spiels schaffte

"Es passte wie das Kiroshi-Modul in die Augenhöhle"

Julien: Total nova! Das erste Mal, dass ich den Song im Game hören konnte, war auf der Phantom-Liberty-Tour in Köln, während der Präsentation vor Publikum. Das war schon ziemlich verrückt. Das erste Mal vorm heimischen Rechner hat sich aber ganz merkwürdig angefühlt – man ist im Spiel, man kennt den Song, weiß, dass er da zu hören sein wird, aber trotzdem ist es surreal.Wenn man einen Song selber gemacht hat, hört man ihn auch „anders“. Man kennt jede Komponente. Wenn er dann fertig ist und man hört ihn dann im neuen Kontext, wirkt er wieder fremd und doch gleichzeitig vertraut. Nachdem ich mit V auf der Growl FM-Party in Pacifica war, war es ein bisschen leichter mich daran zu gewöhnen, dass unser Song jetzt für immer zu diesem Spiel gehört.Julien: Ja, das schon. Ich habe allerdings ein paar Ideen eingebaut, die ich schon länger in der Schublade liegen hatte.Julien: Es war eine spannende Herausforderung, einen Song zu produzieren, der in das Ambiente von Cyberpunk 2077 passt. Ich habe mich gefragt: Wie würde eine Band klingen, die in dieser Welt im Jahr 2077 auf einer Radiostation laufen würde.Als Inspiration hab ich mich mit V nochmal hinters Lenkrad geklemmt und bin einfach mal so durch Night City gefahren, habe die anderen Songs im Radio gehört, bin auch zu Fuß durch die Gegend geschlendert und versuchte, die Atmosphäre des Spiels intensiv wahrzunehmen. Tatsächlich hat mir auch die Netflix-Serie „Cyberpunk: Edgerunners“ nochmal ein paar neue Eindrücke vermittelt, weswegen ich die tragische Story in den Lyrics erzählt habe.Julien: Als der Contest ausgerufen wurde, war ich sowieso gerade mit Songwriting beschäftigt, von daher passte es wie das Kiroshi-Modul in die Augenhöhle. Es war der perfekte Anreiz, zum richtigen Zeitpunkt, zum richtigen Game.Julien: Nee, live spielen wir den Song dann erst auf der Cyberpunk Growl FM World Tour. Okay, Humor aus. Es gab eine Deadline für den Einsendeschluss, was einem Zeitfenster von circa sechs Wochen entsprach. Dann gab es unterschiedliche Anforderungen an den Song, wie zum Beispiel technische Aspekte, Sprache des Gesangs oder die Länge. Er musste in erster Linie aber vom Game inspiriert sein, und in der Welt von Cyberpunk 2077 stattfinden, wobei die Stilrichtung völlig egal war.Julien: Witzigerweise habe ich tatsächlich ein Zertifikat als „Video Game Sound Designer“ irgendwo herumfliegen. Die Verbindung war also schon immer da, aber ich hatte mich musikalisch bisher lieber in der Band ausgetobt. Durch die jetzige Band/Projekt-Konstellation sind die Freiheiten allerdings viel größer, von daher kann ich mir durchaus vorstellen, auch Songs für Games zu produzieren.Julien: Für mich ist mit dem Erscheinen von Flatline in Cyberpunk 2077 ein großer Traum in Erfüllung gegangen. Ich freue mich riesig darüber, wenn ein paar Choombas dadurch unsere Musik entdecken.Ich kann auf jeden Fall sagen, dass es eine unglaublich spannende Erfahrung war, im Songwriting-Prozess so tief in diese Welt einzutauchen, um das Stück so authentisch wie möglich zu gestalten. Das war erfrischend und inspirierend. Von daher bin ich sehr gespannt, wie sich das in Zukunft auf unsere Songs auswirkt.Wer mehr zu Julien Philipp und seiner Musik erfahren möchte, kann auf seinen Social Media Profilen vorbeischauen, wo er auf Facebook und Instagram vertreten ist. Unserenfindet ihr hier.