Tales of the Shire: Neues Cozy-Game im Universum von Der Herr der Ringe angekündigt

Tales of the Shire: Gemütliches Hobbitspiel angekündigt

Wolltet ihr schon immer mal ein ganz gemütliches Leben alsführen? Dann packt am besten schon jetzt die Koffer: Weta Workshop und der Publisher Private Division haben anlässlich des Hobbit Day 2023Laut Pressemitteilung handelt es sich um einim. Viel mehr ist noch nicht bekannt, aber der erste Teaser deutet ein wenig an, dass es im Grunde eine Artoderangesiedelt im Auenland sein wird – ein zweites Frühstück pro Tag inklusive.Worum es genau in Tales of the Shire geht, wollten die beteiligten Unternehmen bisher nicht verraten. Überraschend dürfte aber sein, dass Weta Workshop die Entwicklung selbst übernimmt. Normalerweise kümmert sich das Studio um die Realisierung von Spezialeffekten und gewann bereits schon viermal einen Oscar, unter anderem für dievon Regisseur Peter Jackson.Mittlerweile will sich Weta etwas ausbreiten und hat eine spezielle Abteilung für die Entwicklung von Videospielen gegründet. Das erste Projekt ist nun Tales of the Shire, welches sich für denin Entwicklung befindet. Welche genau, das bleibt noch ein Geheimnis. Wir vermuten mal, dass mindestens dieundbedient werden. Angesichts des Cozy-Game-Genres dürfte aber auch dieeine realistische Chance erhalten.Mehr Details wollen Weta Workshop und Private Divisionliefern. Im kommenden Jahr soll Tales of the Shire auch veröffentlicht werden und endlich das liefern, was wir eh schon längst alle wollten: Sieben Mahlzeiten am Tag einnehmen und das gemütliche Auenland genießen,