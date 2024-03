Manor Lords: Zeitraffer zeigt Wandel eines Dorfes bei Wind und Wetter





I've added an option to save camera locations since I wanted to add a timelapse to the release day trailer, and one of the closed alpha testers Salinoc already made a super cool timelapse of his town developing pic.twitter.com/geZRvGQKKL



In ziemlich genau einem Monat dürfen Fans von gepflegter Aufbau-Strategie endlich wieder ihre Finger spielen lassen und inmittelalterliche Massen manövrieren, während sie ihr eigenes Dorf errichten.Mit einer Prisegewürzt bietet der Titel des Solo-Entwicklers Slavic Magic, die ihr mit euren Soldaten austragt; natürlich die klassischeeurer Einwohner; und nicht zuletzt, den Bau eures zu Beginn noch kleinen, aber bald schon wachsenden Städtchens. Ein neues Video zeigt nun, wie genau das aussehen kann.Auf Twitter hat der Entwickler von Manor Lords das Projekt von einem seiner Closed Alpha-Tester geteilt, bei dem besagter Nutzer namens Salinoc den Prozess seines Dorfes mit extremer Sorgfalt aufgenommen hat, um daraus einzu erstellen. In einer knappen Minute könnt ihr verfolgen, wie aus einigen wenigen Hütten am Endeentsteht, inklusive Kirche, Marktplatz und Ställen für die Tierzucht.Der Clip stellt beeindruckend unter Beweis, wie eure eigenen Versuche, ein Dörfchen aus dem Boden zu stampfen,aussehen könnten, wenn Manor Lords imfür den PC erscheint. Vor allem der Realismus-Aspekt kommt hier gut zur Geltung: Kleine Schritte statt großer Sprünge sind hier angesagt, eure Gemeinde wächst in einer akkurat scheinenden Geschwindigkeit, statt sich über Nacht zu vervielfachen.Ebenfalls prominent im Video:sowie die verschiedenen, die euch in Manor Lords erwarten. Regen und Sonnenschein, Nebel und Schnee – die unterschiedlichen Szenarien beeinflussen nicht nur die Entwicklung eures Dorfes, sondern machen vor allem optisch eine Menge her, wie der einminütige Clip schon jetzt zeigt.Falls der letzte Monat bis zum Release nicht so schnell vergeht wie das oben eingebettete Video, haben wir für euchin petto, die die Wartezeit ein wenig versüßen. Da wäre natürlich, sowiedes kommenden Spiels.